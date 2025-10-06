باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علیرضا رفیعی‌پور رئیس سازمان دامپزشکی کشور در مراسم روز ملی دامپزشکی با تاکید بر نقش راهبردی این حوزه در سلامت جامعه، امنیت غذایی و پدافند زیستی و همچنین همراهی و حمایت وزیر جهاد به افزایش سهم دامپزشکی در تصمیم گیری های کلان وزارتخانه گفت: دامپزشکی امروز نه‌تنها یک نهاد اجرایی، بلکه یک رکن دانشی در تحقق سلامت واحد و جهان واحد است؛ مفهومی که انسان، دام و محیط زیست را در یک چرخه به‌هم‌پیوسته تعریف می‌کند.

به گفته وی، دامپزشکی باید دقیق، مستمر، به‌موقع و بدون خطا باشد؛ پروتکل‌های این حوزه شامل پیشگیری، مراقبت، درمان و ریشه‌کنی بیماری‌ها است و دامپزشکان در سراسر کشور، شبانه‌روز در حال خدمت هستند.

رفیعی پور با اشاره به قدمت چند هزار ساله دامپزشکی در ایران، از پروژه جهانی شدن دامپزشکی بیان کرد: در عصر بیماری‌های نوپدید، پاندمی‌ها و تهدیدات فرامرزی، دامپزشکی باید دانش‌بنیان شود و از فناوری‌های نوین مانند نانو، علوم هسته‌ای و زیستی بهره ببرد؛ دامپزشکی دانش‌بنیان را کلید ایفای نقش در سند ملی امنیت غذایی و برنامه هفتم است.

رئیس سازمان دامپزشکی با نگاهی هشدارآمیز به تهدیدات زیستی، گفت: تغییرات اقلیمی، کاهش منابع آب و خاک، و افزایش جمعیت جهانی، ما را به اقدامات تجدیدپذیر در دامپروری و علوم دامی فرا می‌خواند؛ مدل بایو اکونومی چرخشی به‌عنوان راهکاری برای کاهش ضایعات، تولید انرژی پاک و توسعه پایدار خواهد بود.

معاون وزیر جهاد خطاب به علما و مسئولان، خطر پاندمی‌های آینده، با یادآوری ترور بیولوژیک و تهدیدات بیماری‌های دامی گفت: ۹۹ درصد عوامل بیوتروریستی منشأ دامی دارند و در بانک‌های جهانی نگهداری می‌شوند؛ دامپزشکی خط مقدم دفاع زیستی کشور است و همکارانش با ایجاد سد ایمنی، مانع از بروز بحران‌های بزرگ شده‌اند.

رفیعی‌پور در پایان حمایت همه‌جانبه از دامپزشکی مقتدر شد و گفت: با هزینه‌ای اندک، دامپزشکی سود هست برابری برای تولیدکننده و اقتصاد ملی به همراه دارد.