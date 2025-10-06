معاون وزیر جهاد با اشاره به خطر پاندمی‌های آینده، با یادآوری ترور بیولوژیک و تهدیدات بیماری‌های دامی گفت: ۹۹ درصد عوامل بیوتروریستی منشأ دامی دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علیرضا رفیعی‌پور  رئیس سازمان دامپزشکی کشور در مراسم روز ملی دامپزشکی با تاکید بر نقش راهبردی این حوزه در سلامت جامعه، امنیت غذایی و پدافند زیستی و همچنین همراهی و حمایت وزیر جهاد به افزایش سهم دامپزشکی در تصمیم گیری های کلان وزارتخانه گفت: دامپزشکی امروز نه‌تنها یک نهاد اجرایی، بلکه یک رکن دانشی در تحقق سلامت واحد و جهان واحد است؛ مفهومی که انسان، دام و محیط زیست را در یک چرخه به‌هم‌پیوسته تعریف می‌کند.

 به گفته وی، دامپزشکی باید دقیق، مستمر، به‌موقع و بدون خطا باشد؛ پروتکل‌های این حوزه شامل پیشگیری، مراقبت، درمان و ریشه‌کنی بیماری‌ها است و دامپزشکان در سراسر کشور، شبانه‌روز در حال خدمت هستند.

رفیعی پور با اشاره به قدمت چند هزار ساله دامپزشکی در ایران، از پروژه جهانی شدن دامپزشکی بیان کرد: در عصر بیماری‌های نوپدید، پاندمی‌ها و تهدیدات فرامرزی، دامپزشکی باید دانش‌بنیان شود و از فناوری‌های نوین مانند نانو، علوم هسته‌ای و زیستی بهره ببرد؛ دامپزشکی دانش‌بنیان را کلید ایفای نقش در سند ملی امنیت غذایی و برنامه هفتم است.

رئیس سازمان دامپزشکی با نگاهی هشدارآمیز به تهدیدات زیستی، گفت: تغییرات اقلیمی، کاهش منابع آب و خاک، و افزایش جمعیت جهانی، ما را به اقدامات تجدیدپذیر در دامپروری و علوم دامی فرا می‌خواند؛ مدل بایو اکونومی چرخشی به‌عنوان راهکاری برای کاهش ضایعات، تولید انرژی پاک و توسعه پایدار خواهد بود.

معاون وزیر جهاد خطاب به علما و مسئولان، خطر پاندمی‌های آینده، با یادآوری ترور بیولوژیک و تهدیدات بیماری‌های دامی گفت: ۹۹ درصد عوامل بیوتروریستی منشأ دامی دارند و در بانک‌های جهانی نگهداری می‌شوند؛ دامپزشکی خط مقدم دفاع زیستی کشور است و همکارانش با ایجاد سد ایمنی، مانع از بروز بحران‌های بزرگ شده‌اند.

رفیعی‌پور در پایان حمایت همه‌جانبه از دامپزشکی مقتدر شد و گفت: با هزینه‌ای اندک، دامپزشکی سود هست برابری برای تولیدکننده و اقتصاد ملی به همراه دارد.

 

برچسب ها: سازمان دامپزشکی ، امنیت غذایی
خبرهای مرتبط
تلفات انسانی بیماری هاری تا ۲۰۳۰ صفر می‌شود
بیش از ۸۶۰ عامل بیماری زا از دام به انسان منتقل می‌شود
اکوسیستم ملی واکسن راه‌اندازی می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۴ مهرماه ۱۴۰۴
اسقاط بیش از ۱۱۶ هزار دستگاه خودرو از ابتدای سال/ ۱۳ هزار نفر برای نوسازی موتور سیکلت ثبت نام کردند+ فیلم
کشف ذخایر جدید گاز و نفت در کشور
۳۰ درصد طرح کاشت یک میلیارد درخت به زراعت چوب اختصاص دارد
شناسایی بیش از ۲۲ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز طی ۶ ماه نخست سال+ فیلم
خروج اتباع غیرمجاز بازار مسکن را ارزان نکرده است/ افزایش ۵۰ درصدی قیمت مصالح ساختمانی+ فیلم
امسال ۱۴ هزار مگاوات ناترازی برق داشتیم
زمان خرید مسکن با ورود بازار به رکود فراهم شده است/ بازار مسکن از اسنپ بک تأثیر نگرفته است+ فیلم
مهاجرت معکوس به هیچ عنوان دستوری نیست/ بازنگری در طرح هادی در اولویت قرار گیرد+ فیلم
قولنامه و مبایعه نامه هیچ مبنای حقوقی برای پیش فروش مسکن ندارد
آخرین اخبار
عرضه ارز با نرخ توافقی در بازار دوم مرکز مبادله افزایش خواهد یافت
اکوسیستم ملی واکسن راه‌اندازی می‌شود
آغاز روند افزایشی مصرف گاز خانگی؛ میانگین ۲۰۶ میلیون مترمکعب
وصول ۱۱.۲ همت مالیات از محل کتمان درآمد/ شناسایی ۶۰۰ مؤدی مالیاتی مشکوک به پولشویی
امضای سند ۴ ساله با اتحادیه اوراسیا
ایرادات سامانه تبدیل پلاک خودرو‌های مناطق آزاد به پلاک ملی برطرف شد
زمان ثبت سفارش تأثیری در اولویت تخصیص سکه در پیش فروش مرکز مبادله نخواهد داشت
استفاده از ظرفیت‌های قانونی بنیاد مسکن برای تامین مسکن محرومان
ضرورت تعجیل در برداشت میوه و انتقال به انبار‌های مسقف
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۱۴ مهر ماه
خروج اتباع غیرمجاز بازار مسکن را ارزان نکرده است/ افزایش ۵۰ درصدی قیمت مصالح ساختمانی+ فیلم
زمان خرید مسکن با ورود بازار به رکود فراهم شده است/ بازار مسکن از اسنپ بک تأثیر نگرفته است+ فیلم
کشف ذخایر جدید گاز و نفت در کشور
هشدار به سرمایه‌گذاران بازار سرمایه در خصوص سیگنال‌فروشان
صدور مجوز شرکت هواپیمایی در درگاه ملی مجوز‌ها فعال شد
پرداخت یک هزار میلیارد تومان اعتبار برای ساخت یک هزار ‌واحد مسکونی
افزایش بیش از ۳۶ هزار واحدی شاخص کل بورس
پی‌نوشت معاون اول رئیس جمهور برای پیشنهاد بخش خصوصی/ با فوریت مشکل تأمین‌کنندگان کالا‌های اساسی رفع شود
آینده آب کشور به احیای آب‌های زیرزمینی گره خورده است
مهاجرت معکوس به هیچ عنوان دستوری نیست/ بازنگری در طرح هادی در اولویت قرار گیرد+ فیلم
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۴ مهرماه ۱۴۰۴
آغاز ساخت ۱۲ هزار واحد مسکونی در شهرها به همت بنیاد مسکن
شرط موفقیت در بازار خودرو، اصلاح قیمت‌گذاری دستوری
۶۰ هزار استفاده‌کننده غیرمجاز از برق داریم/ برخورد با استفاده‌کنندگان غیرمجاز برق+ فیلم
قولنامه و مبایعه نامه هیچ مبنای حقوقی برای پیش فروش مسکن ندارد
درخواست وزیر جهاد کشاورزی برای جلوگیری از کاهش سوخت ماشین‌های کشاورزی
سال زراعی آغاز شد و خبری از تعیین نرخ محصولات نیست
امسال ۱۴ هزار مگاوات ناترازی برق داشتیم
دستورالعمل پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت ابلاغ شد
رگبار پراکنده در گیلان/ تداوم گردوخاک در شرق کشور