کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که این اتحادیه در پی ایفای نقش در «هیئت انتقالی» پیشنهادی دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده برای نوار غزه است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا اتحادیه اروپا مایل به مشارکت در «هیئت صلح» ترامپ است یا خیر، تأکید کرد: «بله، ما احساس میکنیم که اروپا نقش بزرگی دارد و باید در این زمینه نیز حضور داشته باشد.»
طرح صلح ترامپ که هفته گذشته منتشر شد، ایجاد یک نهاد انتقالی بینالمللی به نام «هیئت صلح» را برای اداره موقت غزه پس از جنگ پیشبینی کرده است. اعلام موضع اتحادیه اروپا نشان میدهد که بلوک ۲۷ عضوی خواهان نقشآفرینی مستقیم در فرآیند بازسازی و حکمرانی پس از جنگ در غزه است.
منبع: رویترز