تولید گندم در لرستان طی سال زراعی گذشته با افتی بی‌سابقه مواجه شد و از ۵۴۰ هزار تن به ۲۹۰ هزار تن رسید؛ کاهشی ۲۵۰ هزار تنی که نتیجه تغییرات اقلیمی و کاهش ۳۶ درصدی بارندگی‌هاست.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- نامدار صیادی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، از کاهش چشمگیر تولید گندم در استان خبر داد و گفت: به دلیل کاهش بارندگی شدید، تغییرات اقلیمی و حتی افزایش دمای هوا، میزان تولید گندم نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است.

وی افزود: تولید گندم از ۵۴۰ هزار تن به ۲۹۰ هزار تن کاهش یافت. این آمار مربوط به خرید تضمینی دولت است.

افت تولید در محصولات دیم

صیادی با اشاره به شرایط دشوار کشاورزان لرستانی اظهار کرد: در محصولات دیم که عمدتاً شامل غلات و حبوبات هستند، به دلیل کاهش ۳۶ درصدی بارندگی نسبت به سال گذشته، شاهد کاهش تولید بوده‌ایم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان در ادامه به سایر بخش‌های تولیدی اشاره کرد و گفت: کل تولید استان بر اساس آخرین آمار حدود ۳ میلیون تن است که شامل ۲ میلیون و ۳۵۰ هزار تن محصولات زراعی، ۳۷۰ هزار تن محصولات دامی و ۳۵۰ هزار تن سایر محصولات می‌شود.

 

