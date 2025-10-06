وزیر جهاد کشاورزی گفت:هدف دولت چهاردهم، کاهش فاصله قیمتی از تولید تا سفره مردم و برقراری عدالت در زنجیره غذاست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در مراسم روز ملی دامپزشکی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و امام راحل و تبریک روز ملی دامپزشکی، گفت: دامپزشکان با تلاش، تعهد و عشق به کار، سهم بزرگی در سلامت جامعه، امنیت غذایی و اقتصاد کشور دارند و خدمات آن‌ها در بخش‌های دولتی و خصوصی شایسته تقدیر است.

وی با اشاره به اراده دولت چهاردهم برای تحول در بخش دامپزشکی و واکسن‌سازی کشور افزود: بنابر دستور رئیس جمهور اکوسیستم جدیدی با محوریت فناوری و دانش‌بنیان در حوزه واکسن کشور شکل خواهد گرفت تا قرن دوم فعالیت این صنعت با رویکردی نو آغاز شود. این اکوسیستم با ایجاد برج فناوری واکسن و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، زمینه رشد بین‌المللی این بخش را فراهم می‌کند.

وزیر جهاد کشاورزی ضمن تقدیر از دست‌اندرکاران موسسه رازی، سازمان دامپزشکی کشور، سازمان نظام دامپزشکی و فعالان بخش خصوصی گفت: در یک سال گذشته، علیرغم محدودیت‌ها، تغییرات اقلیمی و فشارهای خارجی، بخش کشاورزی و دامپزشکی کشور جزو بخش‌های موفق در رشد اقتصادی بوده است. در تولید شیر خام ۵ درصد و در تولید گوشت قرمز، گوشت سفید و تخم‌مرغ نیز بیش از ۲ درصد رشد داشتیم که دستاوردی ارزشمند است.

نوری قزلجه با تأکید بر نقش دامپزشکان در حفظ سلامت دام، طیور و انسان، بیان کرد: امنیت غذایی کشور در سال گذشته از پایدارترین وضعیت‌ها برخوردار بود. در هیچ مقطعی کمبود یا صف مواد غذایی نداشتیم و حتی در بحران‌ها و جابه‌جایی‌های جمعیتی ناشی از جنگ ۱۲ روزه نیز توزیع غذا بدون اختلال انجام شد. این نشان از هوشمندی و ایستادگی ملت ایران و تلاش فعالان بخش کشاورزی دارد.

وی با اشاره به اهمیت عدالت غذایی و اصلاح زنجیره تولید و توزیع افزود: وظیفه ما تأمین غذای سالم، کافی و با قیمت مناسب برای مردم است. باید فاصله قیمتی بین تولیدکننده و مصرف‌کننده کاهش یابد تا هم تولید اقتصادی و پایدار باشد و هم سفره مردم تقویت شود. این تنظیم‌گری دقیق، مأموریت اصلی ما در وزارت جهاد کشاورزی است.

وزیر جهاد کشاورزی از تدوین نخستین سند عدالت غذایی کشور خبر داد و گفت: برای نخستین بار در کشور، سندی جامع در حوزه عدالت غذایی تدوین می‌شود که از تولید تا توزیع را در بر می‌گیرد. هدف این سند، مصرف عادلانه منابع، کاهش هزینه‌ها، رفع انحصار و جلوگیری از هدررفت یارانه‌هاست. هرگونه مقاومت در برابر این مسیر با قاطعیت رفع خواهد شد.

نوری قزلجه با بیان اینکه عدالت و بهره‌وری دو رکن اصلی سیاست‌های دولت در حوزه کشاورزی است، تأکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی با اتکا به توان داخلی، دانش‌بنیان‌ها و همت تولیدکنندگان داخلی مسیر عدالت غذایی را با قدرت ادامه خواهد داد. خانواده بزرگ دامپزشکی در تحقق این هدف نقشی مؤثر و تعیین‌کننده دارد.