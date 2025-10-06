باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - به گزارش خبرگزاری القاهره نیوز، مذاکرات غیرمستقیم بین هیئتهای اسرائیلی و حماس در قاهره، مصر، روز دوشنبه آغاز شد.
قرار است مذاکرهکنندگان آخرین جزئیات طرح ۲۰ مرحلهای دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، را که انتظار میرود به جنگ ویرانگر در نوار غزه پایان دهد، بررسی کنند. این منابع فاش کردند که میانجیگران مصری و قطری به هر دو طرف در ایجاد سازوکاری برای آزادی اسرا و زندانیان کمک میکنند.
همچنین قرار است اسرائیل و حماس در مورد آتشبس و ورود کمکهای بشردوستانه به غزه بحث کنند.
