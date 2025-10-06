رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: مجلس با هرگونه کوچک‌سازی سازمان دامپزشکی، سازمان حفظ نباتات و دیگر نهادهای زیرمجموعه بخش کشاورزی مخالف است و اجازه تضعیف زیرساخت‌های این حوزه را نخواهد داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محمدجواد عسگری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در مراسم روز ملی دامپزشکی گفت: امنیت غذایی امروز یکی از موضوعات راهبردی و ملی هر کشور است و اگر در قالب نقشه‌راه و با دقت پیش نرود، آسیب‌های جدی به دنبال خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه اجرای ناقص برنامه‌های توسعه در کشور چالش‌برانگیز بوده است، افزود: طبق گزارش دیوان محاسبات، تنها ۳۰ درصد از احکام برنامه ششم اجرایی و آن هم به‌صورت ناقص اجرا شده است، در حالی که برنامه هفتم آخرین فرصت ما برای تحقق اهداف بخش کشاورزی و امنیت غذایی است.

عسگری ادامه داد: کشاورزی بزرگ‌ترین بخش خصوصی اقتصاد کشور است و حدود ۳۰ درصد اشتغال کشور را در بر می‌گیرد؛ بنابراین اگر این بخش با برنامه و دقت پیش نرود، توسعه همه‌جانبه کشور با مشکل مواجه خواهد شد.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به ظرفیت ۵۰۰ میلیون نفر جمعیت کشورهای پیرامونی به‌عنوان بازار صادرات محصولات کشاورزی ایران گفت: محصولات کشاورزی کشور ما به دلیل ارگانیک بودن و رعایت استانداردهای سلامت، مزیت رقابتی بالایی دارند و باید با تقویت زیرساخت‌ها، بازارهای منطقه‌ای را تصاحب کنیم.

وی با انتقاد از برخی پیشنهادها برای کوچک‌سازی سازمان‌های تخصصی گفت: در برنامه هفتم  چنین هدفی نداشتیم و مجلس با جدیت مخالف تضعیف سازمان دامپزشکی، سازمان حفظ نباتات و سازمان جنگل‌هاست. این نهادها باید تقویت شوند، نه تضعیف؛ چراکه نقش ملی و بین‌المللی دارند و کوچک‌سازی آنها می‌تواند به منافع ملی آسیب بزند.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به مکاتبات انجام شده با رئیس‌جمهور، رئیس مجلس و دفتر مقام معظم رهبری در مخالفت با این موضوع افزود: اگر قرار است اصلاح ساختار صورت گیرد، باید در بخش‌های ناکارآمد و غیرمولد انجام شود، نه در سازمان‌هایی که مستقیم با سلامت جامعه و سفره مردم در ارتباط‌اند.

وی با تأکید بر نقش دامپزشکان در تامین سلامت جامعه و تولید پروتئین سفید و قرمز تصریح کرد: نظارت دقیق بر کیفیت نهاده‌های دامی، فرآورده‌های خام دامی و مبارزه با بیماری‌های مشترک انسان و دام از وظایف حیاتی دامپزشکی است و مجلس از تقویت این مأموریت‌ها حمایت می‌کند.

عسگری در ادامه با هشدار نسبت به تهدیدهای نوظهور در حوزه بیوتروریسم گفت: دشمنان تلاش می‌کنند از مسیر محصولات کشاورزی و پروتئینی به کشور آسیب بزنند؛ بنابراین توسعه و تجهیز آزمایشگاه‌های مرجع و شبکه‌های پایش سلامت در اولویت باید باشد.

وی با بیان اینکه مجلس آماده همکاری کامل در زمینه تقویت واکسن‌سازی و سرم‌سازی کشور است، افزود: در حوزه صادرات، صدور مجوزها و رفع موانع تولید در صنعت واکسن، مجلس از وزارت جهاد کشاورزی و موسسه رازی حمایت خواهد کرد تا مسیر فعالیت‌های دانش‌بنیان در این حوزه هموار شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با تبریک روز ملی دامپزشکی، از دامپزشکان کشور به‌عنوان افسران خط مقدم سلامت و امنیت غذایی یاد کرد و گفت: مجلس در کنار شماست تا با تقویت زیرساخت‌ها، اشتغال، ارزآوری و امنیت غذایی کشور تضمین شود.

برچسب ها: سازمان دامپزشکی ، امنیت غذایی
اجازه کوچک سازی سازمان دامپزشکی را نمی‌دهیم
