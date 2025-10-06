صیدی رئیس سازمان بورس اوراق بهادار در همایش روز کارگزار گفت: چرا همایش روز کارگزار را به موضوع سطحی افزایش کارمزدها تقلیل دادید؟

او افزود: خیلی‌ از سهامداران انتظار کاهش کارمزد را دارند. خیلی‌ها می‌گویند از ۹۹ هنوز در زیان هستیم. کارگزاران به جای مطالبه افزایش کارمزد، بیایند با هم بازار را بزرگتر کنیم. آن‌وقت درآمد کارگزاران بیشتر می‌شود.

او گفت: اینکه می‌گویم بازار باید ۴۰۰ میلیارد دلار باشد، چون در کشورهای توسعه‌یافته حجم بازارسرمایه با تولید ناخالص ملی برابر است. تولید ناخالص ما ۴۰۰ میلیارد دلار است؛ نباید می‌گذاشتید بعد از سال ۹۹ بازار این‌جور شود. ما باید کمک کنیم بازار بزرگتر شود.