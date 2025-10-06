باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در مراسم روز ملی دامپزشکی با اشاره به نقش ارزشمند و مسئولیت خطیر دامپزشکان در کنترل بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان گفت: نقش دامپزشکان در حفاظت از محیط زیست بسیار حائز اهمیت است. کشور ما با وجود چالش‌های زیست‌محیطی، همچنان از تنوع زیستی غنی برخوردار است و حدود ۱۲ درصد از عرصه‌های سرزمینی ایران تحت عنوان مناطق حفاظت‌شده، پارک‌های ملی، آثار طبیعی ملی و پناهگاه‌های حیات‌وحش قرار دارند.

وی با قدردانی از تلاش محیط‌بانان و کارشناسان محیط زیست در حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی، تالاب‌ها و جنگل‌ها افزود: در این سرزمین علاوه بر انسان‌ها، حیوانات نیز حق حیات دارند و دامپزشکان در حفظ این حق و صیانت از گونه‌های جانوری نقش بسزایی دارند. سازمان حفاظت محیط زیست از توان علمی و تخصصی دامپزشکان به‌ویژه در زمینه درمان، مراقبت و بازپروری حیات‌وحش بهره می‌برد.

انصاری ادامه داد: طی سال‌های اخیر توجه به حضور دامپزشکان در حوزه محیط زیست به‌ویژه در زمینه‌هایی مانند درمان و رهاسازی گونه‌های آسیب‌دیده، مراقبت از پرندگان و حیوانات بیمار و کنترل بیماری‌های مشترک از جمله آنفلوانزای فوق‌حاد پرندگان که در فصل پاییز بروز بیشتری دارد، افزایش یافته است. در این زمینه، همکاری میان دامپزشکان و کارشناسان محیط زیست نقشی تعیین‌کننده در پیشگیری و کنترل بیماری‌ها دارد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر لزوم حضور تخصصی دامپزشکان در حوزه حیات‌وحش گفت: سازمان محیط زیست نیاز مبرم به دامپزشکانی دارد که به‌صورت تخصصی در زمینه تیمار، مراقبت و درمان گونه‌های جانوری فعالیت کنند. امیدواریم با نگاه جدید مدیریتی، بتوانیم اقدامات موثری در حفاظت از گونه‌های در معرض خطر انقراض انجام دهیم.