معاون رئیس جمهور گفت: حدود ۱۲ درصد از عرصه‌های سرزمینی ایران تحت عنوان مناطق حفاظت‌شده، پارک‌های ملی، آثار طبیعی ملی و پناهگاه‌های حیات‌وحش قرار دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - شینا انصاری  رئیس سازمان حفاظت محیط زیست  در مراسم روز ملی دامپزشکی با اشاره به نقش ارزشمند و مسئولیت خطیر دامپزشکان در کنترل بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان گفت:  نقش دامپزشکان در حفاظت از محیط زیست بسیار حائز اهمیت است. کشور ما با وجود چالش‌های زیست‌محیطی، همچنان از تنوع زیستی غنی برخوردار است و حدود ۱۲ درصد از عرصه‌های سرزمینی ایران تحت عنوان مناطق حفاظت‌شده، پارک‌های ملی، آثار طبیعی ملی و پناهگاه‌های حیات‌وحش قرار دارند.

وی با قدردانی از تلاش محیط‌بانان و کارشناسان محیط زیست در حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی، تالاب‌ها و جنگل‌ها افزود: در این سرزمین علاوه بر انسان‌ها، حیوانات نیز حق حیات دارند و دامپزشکان در حفظ این حق و صیانت از گونه‌های جانوری نقش بسزایی دارند. سازمان حفاظت محیط زیست از توان علمی و تخصصی دامپزشکان به‌ویژه در زمینه درمان، مراقبت و بازپروری حیات‌وحش بهره می‌برد.

انصاری ادامه داد: طی سال‌های اخیر توجه به حضور دامپزشکان در حوزه محیط زیست به‌ویژه در زمینه‌هایی مانند درمان و رهاسازی گونه‌های آسیب‌دیده، مراقبت از پرندگان و حیوانات بیمار و کنترل بیماری‌های مشترک از جمله آنفلوانزای فوق‌حاد پرندگان که در فصل پاییز بروز بیشتری دارد، افزایش یافته است. در این زمینه، همکاری میان دامپزشکان و کارشناسان محیط زیست نقشی تعیین‌کننده در پیشگیری و کنترل بیماری‌ها دارد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر لزوم حضور تخصصی دامپزشکان در حوزه حیات‌وحش گفت: سازمان محیط زیست نیاز مبرم به دامپزشکانی دارد که به‌صورت تخصصی در زمینه تیمار، مراقبت و درمان گونه‌های جانوری فعالیت کنند. امیدواریم با نگاه جدید مدیریتی، بتوانیم اقدامات موثری در حفاظت از گونه‌های در معرض خطر انقراض انجام دهیم.

برچسب ها: سازمان دامپزشکی ، امنیت غذایی
خبرهای مرتبط
اکوسیستم ملی واکسن راه‌اندازی می‌شود
۹۹ درصد عوامل بیوتروریستی منشأ دامی دارند
بیش از ۸۶۰ عامل بیماری زا از دام به انسان منتقل می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۴ مهرماه ۱۴۰۴
کشف ذخایر جدید گاز و نفت در کشور
خروج اتباع غیرمجاز بازار مسکن را ارزان نکرده است/ افزایش ۵۰ درصدی قیمت مصالح ساختمانی+ فیلم
زمان خرید مسکن با ورود بازار به رکود فراهم شده است/ بازار مسکن از اسنپ بک تأثیر نگرفته است+ فیلم
امسال ۱۴ هزار مگاوات ناترازی برق داشتیم
مهاجرت معکوس به هیچ عنوان دستوری نیست/ بازنگری در طرح هادی در اولویت قرار گیرد+ فیلم
قولنامه و مبایعه نامه هیچ مبنای حقوقی برای پیش فروش مسکن ندارد
آغاز ساخت ۱۲ هزار واحد مسکونی در شهرها به همت بنیاد مسکن
سال زراعی آغاز شد و خبری از تعیین نرخ محصولات نیست
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۱۴ مهر ماه
آخرین اخبار
افزایش نسبی دمای هوا در نوار شمالی کشور
وزیر راه و شهرسازی: پشتیبانی دیپلماتیک برای لایروبی رودخانه اروند ضروری است
اعطای اعتبار مالیاتی به کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط
اجازه کوچک سازی سازمان دامپزشکی را نمی‌دهیم
نقش حیاتی دامپزشکان در حفاظت از گونه‌های در معرض انقراض
هیچ نقطه‌ای از ایران در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با کمبود غذایی مواجه نشد+ فیلم
باید کمک‌کنیم بازار سرمایه بزرگتر شود+ فیلم
۹۹ درصد عوامل بیوتروریستی منشأ دامی دارند
دولت برای عملیاتی شدن مسیر «واردات بدون انتقال ارز» تسهیل‌گری کند
بیش از ۸۶۰ عامل بیماری زا از دام به انسان منتقل می‌شود
عرضه ارز با نرخ توافقی در بازار دوم مرکز مبادله افزایش خواهد یافت
اکوسیستم ملی واکسن راه‌اندازی می‌شود
آغاز روند افزایشی مصرف گاز خانگی؛ میانگین ۲۰۶ میلیون مترمکعب
وصول ۱۱.۲ همت مالیات از محل کتمان درآمد/ شناسایی ۶۰۰ مؤدی مالیاتی مشکوک به پولشویی
امضای سند ۴ ساله با اتحادیه اوراسیا
ایرادات سامانه تبدیل پلاک خودرو‌های مناطق آزاد به پلاک ملی برطرف شد
زمان ثبت سفارش تأثیری در اولویت تخصیص سکه در پیش فروش مرکز مبادله نخواهد داشت
استفاده از ظرفیت‌های قانونی بنیاد مسکن برای تامین مسکن محرومان
ضرورت تعجیل در برداشت میوه و انتقال به انبار‌های مسقف
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۱۴ مهر ماه
خروج اتباع غیرمجاز بازار مسکن را ارزان نکرده است/ افزایش ۵۰ درصدی قیمت مصالح ساختمانی+ فیلم
زمان خرید مسکن با ورود بازار به رکود فراهم شده است/ بازار مسکن از اسنپ بک تأثیر نگرفته است+ فیلم
کشف ذخایر جدید گاز و نفت در کشور
هشدار به سرمایه‌گذاران بازار سرمایه در خصوص سیگنال‌فروشان
صدور مجوز شرکت هواپیمایی در درگاه ملی مجوز‌ها فعال شد
پرداخت یک هزار میلیارد تومان اعتبار برای ساخت یک هزار ‌واحد مسکونی
افزایش بیش از ۳۶ هزار واحدی شاخص کل بورس
پی‌نوشت معاون اول رئیس جمهور برای پیشنهاد بخش خصوصی/ با فوریت مشکل تأمین‌کنندگان کالا‌های اساسی رفع شود
آینده آب کشور به احیای آب‌های زیرزمینی گره خورده است
مهاجرت معکوس به هیچ عنوان دستوری نیست/ بازنگری در طرح هادی در اولویت قرار گیرد+ فیلم