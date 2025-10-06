باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان با اشاره به اهمیت توانمندسازی محلات حاشیهای گفت: یکی از محورهای اصلی کاهش آسیبهای اجتماعی در این محلات، توجه ویژه به زنان سرپرست خانوار است. حمایتهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی میتواند زندگی این گروه را بهبود دهد و از آسیبهای احتمالی جلوگیری کند.
وی افزود: مداخلات تکعاملی و صرفاً کالبدی، مانند جابجایی یا تخریب، اثر چندانی ندارد. به همین دلیل، لازم است برنامهها به صورت چندبعدی و همراه با حضور فعال زنان سرپرست خانوار اجرا شود.
احسان جهانبخش، معاون اجتماعی سپاه حضرت ابوالفضل(ع) نیز با اشاره به اقدامات میدانی این نهاد در ۳۶ محله حاشیهنشین لرستان گفت: در قالب گروههای واسط و مدیران محله، زنان سرپرست خانوار از خدمات مشاوره، حمایتهای معیشتی و آموزشی بهرهمند میشوند و برنامههای کارآفرینی محلهای نیز برای تقویت استقلال اقتصادی آنان اجرا میشود.
وی ادامه داد: تجربه هفت سال گذشته نشان میدهد که مداخلات میدانی و مشارکت مستقیم مردم و زنان سرپرست خانوار در تصمیمگیریها، اثرگذاری برنامهها را افزایش داده و همبستگی اجتماعی در محلات حاشیهای را تقویت میکند.
حمایت ویژه از زنان سرپرست خانوار در محلات حاشیهای لرستان نه تنها به بهبود معیشت و وضعیت اجتماعی آنان کمک میکند، بلکه نقش مؤثری در کاهش آسیبهای اجتماعی و ایجاد توسعه پایدار در محلات دارد.
تقویت ظرفیتهای اقتصادی، فرهنگی و آموزشی این گروه، گام مهمی در تحقق عدالت اجتماعی محسوب میشود.