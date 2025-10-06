مسئولان استان لرستان بر ضرورت حمایت ویژه از زنان سرپرست خانوار در محلات حاشیه‌ای تأکید کردند و اقدامات میدانی برای رفع مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این گروه در دستور کار قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان با اشاره به اهمیت توانمندسازی محلات حاشیه‌ای گفت: یکی از محورهای اصلی کاهش آسیب‌های اجتماعی در این محلات، توجه ویژه به زنان سرپرست خانوار است. حمایت‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی می‌تواند زندگی این گروه را بهبود دهد و از آسیب‌های احتمالی جلوگیری کند.

وی افزود: مداخلات تک‌عاملی و صرفاً کالبدی، مانند جابجایی یا تخریب، اثر چندانی ندارد. به همین دلیل، لازم است برنامه‌ها به صورت چندبعدی و همراه با حضور فعال زنان سرپرست خانوار اجرا شود.

احسان جهانبخش، معاون اجتماعی سپاه حضرت ابوالفضل(ع) نیز با اشاره به اقدامات میدانی این نهاد در ۳۶ محله حاشیه‌نشین لرستان گفت: در قالب گروه‌های واسط و مدیران محله، زنان سرپرست خانوار از خدمات مشاوره، حمایت‌های معیشتی و آموزشی بهره‌مند می‌شوند و برنامه‌های کارآفرینی محله‌ای نیز برای تقویت استقلال اقتصادی آنان اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: تجربه هفت سال گذشته نشان می‌دهد که مداخلات میدانی و مشارکت مستقیم مردم و زنان سرپرست خانوار در تصمیم‌گیری‌ها، اثرگذاری برنامه‌ها را افزایش داده و همبستگی اجتماعی در محلات حاشیه‌ای را تقویت می‌کند.

حمایت ویژه از زنان سرپرست خانوار در محلات حاشیه‌ای لرستان نه تنها به بهبود معیشت و وضعیت اجتماعی آنان کمک می‌کند، بلکه نقش مؤثری در کاهش آسیب‌های اجتماعی و ایجاد توسعه پایدار در محلات دارد.

 تقویت ظرفیت‌های اقتصادی، فرهنگی و آموزشی این گروه، گام مهمی در تحقق عدالت اجتماعی محسوب می‌شود.

برچسب ها: زنان سرپرست خانوار ، محله
مصرف برق زیرزمینی؛ استخراج غیرمجاز رمزارز همچنان معضل جدی لرستان
کاهش ۲۵۰ هزار تنی تولید گندم در لرستان طی یک سال
پل معلقی که دو دره را به هم پیوند می‌دهد
خرم‌آباد در مسیر تبدیل شدن به قطب نوظهور گردشگری سلامت کشور
تخریب اراضی ملی بی‌پاسخ نمی‌ماند
با متخلفان پس‌ماندهای کشاورزی برخورد می‌شود
آزمایشگاه لرستان در آستانه ارتقای ملی؛ ارجاع نمونه از سراسر کشور
