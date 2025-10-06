وزیر امور خارجه آلمان گفت که مرحله اول طرح ترامپ، برای توقف جنگ در غزه باید حداکثر تا آغاز هفته آینده محقق شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - «یوهان وادفول»، وزیر امور خارجه آلمان، روز دوشنبه گفت که مرحله اول طرح‌های رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، برای توقف جنگ در غزه باید حداکثر تا آغاز هفته آینده محقق شود، اما افزود که همه مسائل دیگر نیاز به زمان دارند.

وادفول گفت که مرحله اول بر برقراری آتش‌بس، آزادی اسرا و زندانیان، مهار درگیری نظامی و رساندن کمک‌ها به غزه متمرکز است که همه اینها قابل دستیابی هستند.

وی در یک کنفرانس مطبوعاتی در تل آویو گفت: «تمام مسائل دیگر بسیار پیچیده هستند و در واقع، به همین دلیل نیز به زمان نیاز دارند.»

وادفول تأکید کرد: «ما نباید همه تلاش‌های دیپلماتیک را رها کنیم، اما اکنون می‌خواهم بر برداشتن این گام تعیین‌کننده اول با هم تمرکز کنم.»

پیش از این، کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که این اتحادیه در پی ایفای نقش در «هیئت انتقالی» پیشنهادی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده برای نوار غزه است.

منبع: خبرگزاری فرانسه