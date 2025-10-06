طبق اعلام معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان، بخش قابل توجهی از کالاهای ضروری در استان تأمین شده و برای مدیریت کمبودهای احتمالی از ظرفیت‌های داخلی، مرزی و ملی استفاده خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛  پریسا بهرامی- علی‌اکبر ورمقانی در جلسه شورای پدافند غیرعامل استان که در سالن شهدای گمنام استانداری برگزار شد، اظهار داشت: خدمت‌رسانی به‌موقع، پیشگیری از بروز بحران‌های زنجیره‌ای و افزایش تاب‌آوری در شرایط مختلف، به‌ویژه در مواقع بحرانی، از مهم‌ترین اهداف پدافند غیرعامل و سایر شورا‌ها و کارگروه‌های مختلف استان است.

وی با تاکید بر ضرورت تأمین کالا‌های اساسی و استراتژیک در استان افزود: بر اساس گزارش دستگاه‌های اجرایی، خوشبختانه در بخش قابل توجهی از اقلام راهبردی استان کمبودی وجود ندارد و در صورت بروز کسری در برخی کالا‌های ضروری، تا حد امکان موضوع در داخل استان مدیریت می‌شود و در صورت نیاز، از طریق مرکز پیگیری خواهد شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با اشاره به استفاده از ظرفیت مرز در مواقع ضرورت برای تامین اقلام اساسی، گفت: هم‌افزایی و آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای تأمین نیاز‌های مردم و مقابله با هرگونه مخاطرات طبیعی و غیر طبیعی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

وی به فرارسیدن فصل سرما و اهمیت تعامل همه دستگاه‌های اجرایی استان شاره و تاکید کرد: به تمامی دستگاه‌های خدمات‌رسان به‌ویژه شرکت گاز استان ابلاغ خواهد شد تا تدابیر لازم برای جلوگیری از قطعی گاز در فصل سرما را اندیشیده و عملیاتی کنند.

ورمقانی همچنین بر دوگانه‌سوز شدن ۳۰ درصد از نانوایی‌ها و راه‌اندازی حداقل ۱۰ واحد نانوایی صنعتی در استان به‌منظور تأمین نان مورد نیاز مردم در شرایط اضطراری تاکید کرد.

برچسب ها: کردستان ، امادگی ، کالای اساسی
خبرهای مرتبط
تشکیل قرارگاه نظارتی حمایت از سرمایه گذاری و تولید در بازرسی کل استان کردستان
تأمین آب شرب و رفع تنش آبی از اولویت‌های اساسی دولت است
میزان پرداخت تسهیلات بانکی به طرح‌های اقتصادی، شاخص ارزیابی عملکرد مدیران متولی است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
۲۰۰ محفل انس با قرآن کریم در کردستان همزمان با مسابقات سراسری قرآن برگزار می‌شود
آمادگی کردستان برای مدیریت بحران‌های زمستانی / تاکید معاون استاندار بر تأمین کالاهای اساسی
افزایش ۱۱ درصدی توزیع بنزین در کردستان
برخورد قاطع، لازمه کاهش آسیب‌های اعتیاد در جامعه / آغاز مجدد جمع‌آوری معتادان متجاهر
آخرین اخبار
۲۰۰ محفل انس با قرآن کریم در کردستان همزمان با مسابقات سراسری قرآن برگزار می‌شود
آمادگی کردستان برای مدیریت بحران‌های زمستانی / تاکید معاون استاندار بر تأمین کالاهای اساسی
برخورد قاطع، لازمه کاهش آسیب‌های اعتیاد در جامعه / آغاز مجدد جمع‌آوری معتادان متجاهر
افزایش ۱۱ درصدی توزیع بنزین در کردستان
باشماق مهم ترین مرز زمینی ایران