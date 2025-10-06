باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- علی‌اکبر ورمقانی در جلسه شورای پدافند غیرعامل استان که در سالن شهدای گمنام استانداری برگزار شد، اظهار داشت: خدمت‌رسانی به‌موقع، پیشگیری از بروز بحران‌های زنجیره‌ای و افزایش تاب‌آوری در شرایط مختلف، به‌ویژه در مواقع بحرانی، از مهم‌ترین اهداف پدافند غیرعامل و سایر شورا‌ها و کارگروه‌های مختلف استان است.

وی با تاکید بر ضرورت تأمین کالا‌های اساسی و استراتژیک در استان افزود: بر اساس گزارش دستگاه‌های اجرایی، خوشبختانه در بخش قابل توجهی از اقلام راهبردی استان کمبودی وجود ندارد و در صورت بروز کسری در برخی کالا‌های ضروری، تا حد امکان موضوع در داخل استان مدیریت می‌شود و در صورت نیاز، از طریق مرکز پیگیری خواهد شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با اشاره به استفاده از ظرفیت مرز در مواقع ضرورت برای تامین اقلام اساسی، گفت: هم‌افزایی و آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای تأمین نیاز‌های مردم و مقابله با هرگونه مخاطرات طبیعی و غیر طبیعی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

وی به فرارسیدن فصل سرما و اهمیت تعامل همه دستگاه‌های اجرایی استان شاره و تاکید کرد: به تمامی دستگاه‌های خدمات‌رسان به‌ویژه شرکت گاز استان ابلاغ خواهد شد تا تدابیر لازم برای جلوگیری از قطعی گاز در فصل سرما را اندیشیده و عملیاتی کنند.

ورمقانی همچنین بر دوگانه‌سوز شدن ۳۰ درصد از نانوایی‌ها و راه‌اندازی حداقل ۱۰ واحد نانوایی صنعتی در استان به‌منظور تأمین نان مورد نیاز مردم در شرایط اضطراری تاکید کرد.