به باور تحلیلگران صهیونیست حماس هرگز نابود نخواهد شد، چرا که جنبشی مردمی است که در افکار عمومی فلسطینی ریشه دوانده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس تحلیل‌های منتشر شده در رسانه‌های عبری زبان، دو تحلیلگر صهیونیست با تأکید بر تداوم حیات جنبش مقاومت اسلامی (حماس)، اعلام کردند این جنبش حتی پس از اجرای طرح ترامپ نیز در غزه باقی خواهد ماند.

عوفر در روزنامه معاریو با اشاره به ماهیت مقاومتی حماس تأکید کرد: «حماس یک جنبش مقاومتی علیه نیروی اشغالگر است و بر اساس گزارش سازمان ملل، اسرائیل به عنوان قدرت اشغالگر شناخته می‌شود.» وی افزود: «حماس برای ایجاد چارچوب ملی فلسطینی جهت تصمیم‌گیری درباره آینده غزه تلاش می‌کند و اگرچه برخی اعضای آن ممکن است ناگزیر به ترک غزه شوند، اما اکثریت در این سرزمین باقی خواهند ماند.»

عوفر با تأکید بر عدم خلع سلاح حماس تصریح کرد: «آن‌ها هرگز سلاح‌های خود را تحویل نداده یا نابود نخواهند کرد، بلکه حتی در صورت تشکیل یک ساختار سیاسی جدید در غزه، آنها را ذخیره خواهند کرد.»

نداف ایال در یدیعوت آحرونوت نوشت: با تأکید بر غیرممکن بودن خلع سلاح حماس در شرایط کنونی خاطرنشان کرد: «این در حالی است که طرح ترامپ به صراحت بر خلع سلاح تأکید دارد.» وی با اشاره به ریشه‌های مردمی این جنبش افزود: «حماس هرگز نابود نخواهد شد، چرا که جنبشی مردمی است که در افکار عمومی فلسطینی ریشه دوانده است.»

هر دو تحلیلگر بر این باورند که ادامه حیات حماس و عدم امکان نابودی آن، تصویر بین‌المللی اسرائیل را به عنوان مسئول شرایط بحرانی غزه تحت تأثیر قرار داده است.

منبع: الجزیره

تبادل نظر
