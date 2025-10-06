نماینده دائم ایران نزد سازمان همکاری اسلامی با وزیر امور خارجه دیدار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ محمد حسن شیخ الاسلامی سفیر و نماینده جدید جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان همکاری اسلامی پیش از عزیمت به محل ماموریت با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و گزارشی از موضوعات دستور سازمان همکاری اسلامی و برنامه‌های خود برای استفاده از ظرفیت‌های این سازمان جهت ارتقای همکاری و همبستگی بین کشور‌های اسلامی ارائه کرد.

وزیر امور خارجه با اشاره به تحولات منطقه به خصوص تداوم نسل‌کشی در غزه و جنگ‌افروزی رژیم صهیونیستی علیه کشور‌های منطقه، بر اهمیت نقش سازمان همکاری اسلامی در تحکیم همکاری بین کشور‌های اسلامی در قبال موضوع فلسطین اشغالی و تقویت اتحاد و انسجام میان کشور‌های اسلامی جهت صیانت از منافع جهان اسلام و مقابله با چالش‌های مشترک تاکید کرد.

محمد حسن شیخ الاسلامی پیش از انتصاب به‌عنوان سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان همکاری اسلامی، در سمت‌های معاون وزیر و رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی و رئیس دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه خدمت کرده است.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت