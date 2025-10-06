معاون اجرایی رئیس جمهور‌ گفت: حدود ۱۹۰۰ طرح نیمه‌ تمام در کشور وجود دارد که نیازمند تعدیل و هزینه قابل توجهی هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان _ قائم پناه گفت: دولت هیچ طرح جدیدی را آغاز نمیکند و هدف اصلی، تکمیل پروژههای نیمهتمام است.
وی با اشاره به پروژههای نیمهتمام خراسان شمالی گفت: طرح نیمهکاره دانشکده داروسازی بجنورد بیش از ۱۴ سال است که بدون پیشرفت باقی مانده و این گونه تأخیرها غیرقابل قبول است.
قائمپناه ادامه داد: این پروژهها نباید زمانبر شوند و با برنامهریزی دقیق و مدیریت منابع، باید هرچه سریعتر تکمیل شوند تا خدمات و ظرفیتهای آموزشی و اقتصادی آنها مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
تمرکز دولت بر تکمیل طرحهای نیمهتمام
معاون اجرایی رئیس جمهور تصریح کرد: دولت با رویکرد صرفهجویی و اولویتبندی منابع، به هیچ عنوان طرح جدیدی را آغاز نمیکند و همه تلاشها بر تکمیل و بهرهبرداری از پروژههای نیمهتمام معطوف شده است.
وی تاکید کرد: این سیاست موجب کاهش هدررفت سرمایههای ملی و افزایش بازدهی طرحها میشود و برنامهریزیهای لازم برای پیشبرد پروژههای باقیمانده در دستور کار وزارتخانهها و سازمانهای ذیربط قرار گرفته است.
تاکید بر اصلاح نظام اداری
وی بر اصلاح نظام اداری تاکید کرد و گفت: بودجه باید بر اساس عملکرد به سازمان ها داده شود و پرداخت ها بر مبنای کار و فعالیت باشد.
قائم پناه با بیان اینکه برنامه های اصلاح نظام اداری تدوین می شود، افزود: مدیریت مبتنی بر عملکرد باید در سازمان ها عملیاتی شود، کارمندی که خوب کار می کند باید بر آن اساس نیز از حقوق و مزایای خوبی بهره مند شود.
«محمدجعفر قائم پناه» معاون اجرایی رئیس جمهور، روز دوشنبه (۱۴ مهر ۱۴۰۴) در سفری یکروزه وارد بجنورد مرکز استان خراسان شمالی شد. حضور در همایش ملی فرصتهای سرمایهگذاری استان، بازدید از پروژه آبرسانی به شهر بجنورد، افتتاح همزمان ۵۶ مدرسه با ۱۶۲ کلاس درس در چارچوب نهضت توسعه عدالت آموزشی، دیدار با فعالان سیاسی و اجتماعی و حضور در شورای اداری استان از مهمترین برنامه های این سفر بود.
منبع ایرنا