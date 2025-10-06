باشگاه خبرنگاران جوان - ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست جمعی از فعالان اقتصادی و پیشکسوتان اتاق ایران با رییسجمهور، با بیان اینکه بنگاههای کوچک و متوسط 30 درصد انرژی کشور را مصرف میکنند و 90 درصد اشتغال کشور را در خود جای دادهاند، گفت: کسبوکارهای کوچک و متوسط اثر بالایی برای امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور دارند؛ بنابراین لازم است توجه به این بنگاهها در دستور کار ویژه قرار گیرد.
او افزود: کسبوکارهای کوچک و متوسط در جریان جنگ تحمیلی اخیر نقش ارزندهای در دفاع از کشور و تامین معیشت مردم ایفا کردند اما با وجود این نقش کلیدی، باید دقت داشته باشیم که در تکانههایی که اتفاق میافتد، این کسبوکارها از نظر تامین مالی به مشکلات بزرگی برخورد میکنند. بنابراین پیشنهاد میشود که به کسبوکارهای کوچک و متوسط، اعتبار مالیاتی داده شود و منابع مالی به آنها تزریق گردد.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران در اشاره به تجربههای جهانی برای مدیریت شرایط بیثباتی اقتصادی، گفت: برخی کشورها از جمله ترکیه و اندونزی در بیثباتی اقتصادیشان، شورای ثبات اقتصادی ایجاد کردند. پیشنهاد میشود در ایران نیز شورای ثبات اقتصادی با حضور دولت و بخش خصوصی تشکیل شود.
روغنی خطاب به رییس جمهور و دولتمردان بیان داشت: به بخش خصوصی اعتماد کنید. اگر به بخش خصوصی اجازه تنفس بدهید، میتوانند کمک بسیاری بزرگی به رشد و شکوفایی اقتصادی کشور انجام دهند.
منبع: اتاق ایران