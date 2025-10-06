به گفته مدیر جهاد کشاورزی کازرون، پیش‌بینی می‌شود بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ تن بذر گندم آبی و دیم برای کشت سال زراعی جاری در این شهرستان توزیع شود.

او افزود: بر اساس سطح کشت ابلاغ شده به شهرستان کازرون، سطح زیر کشت گندم آبی ۷ هزار و ۵۰۰ هکتار و سطح کشت گندم دیم ۲۲ هزار و ۷۳۷ هکتار تعیین شده است.

آقایی گفت: با توجه به نزدیک شدن به فصل کشت گندم، حدود هزار و ۲۵۰ تن بذر گندم دیم گواهی شده، مادری و پرورشی توسط ایستگاه بوجاری ضدعفونی شهرستان تهیه و بین کشاورزان توزیع می‌شود و مابقی بذر مورد نیاز از سایر شهرستان‌ها و استان‌های دیگر تامین می‌شود.

او تصریح کرد: در سال زراعی جاری انواع بذر گندم با قیمت مصوب دولتی توسط اتحادیه تعاون روستایی این شهرستان بین کشاورزان توزیع می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی کازرون اضافه کرد: عملکرد بالا، مقاومت به بیماری سیاهک آشکار و پنهان، مقاومت به زنگ زرد گندم و تنش‌های محیطی نظیرخشکی و سرما و مقاومت به ورس (ورس ساقه به حالتی گفته می‌شود که ساقه اصلی از حالت عمودی منحرف شده و ساقه‌ها روی یکدیگر می‌خوابند) از ویژگی‌های ارقام گواهی شده گندم است.

آقایی با بیان اینکه خشکسالی و تاخیر در بارندگی، کشت پاییزه دیمزار‌های این شهرستان را با تاخیر مواجه می‌کند، از کشاورزان دیم کار خواست تا قبل از آغاز بارندگی، هرچه سریع‌تر نسبت به تهیه بذر اقدام کنند.

مدیر جهاد کشاورزی کازرون با تاکید بر اینکه بکارگیری ارقام گواهی شده و استفاده صحیح از انواع ادوات کشت می‌تواند گامی موثر در افزایش کمی و کیفی محصول داشته باشد، ادامه داد: ارقام گندم آبی موجود در این شهرستان تیرگان برات، آران، طلایی، سارنگ، هانا، جلال و ارقام دیم شامل دهدشت، کریم، ساورز، قابوس، کبیر، پایا، آبان، ذهاب و سپند است.

او گفت: ارقام هانا، جلال، آبان، ذهاب و سپند از طرف مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس به عنوان ارقام جدید و جایگزین معرفی شدند.

این مقام مسئول بیان کرد: کشاورزان می‌توانند برای دریافت حواله بذر گندم به مراکز جهاد کشاورزی مراجعه کنند و کشاورزانی که از بذور خود مصرفی استفاده می‌کنند باید نسبت به بوجاری و ضدعفونی بذور خود با سموم معرفی شده طبق دستورالعمل مدیریت حفظ نباتات اقدام کنند.

کازرون در فاصله ۱۲۰ کیلومتری غرب شیراز قرار دارد.

منبع: روابط عمومی جهاد کشاورزی کازرون

