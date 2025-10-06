وزیر راه و شهرسازی خواستار پشتیبانی دیپلماتیک برای لایروبی رودخانه اروند شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ نشست پیگیری تکمیل پروژه لایروبی رودخانه اروند، عصر امروز دوشنبه ۱۴مهرماه با حضور حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس، علی آقامحمدی مدیر اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری و جمعی از اعضای مجمع نمایندگان استان خوزستان در محل کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

حمیدرضا حاجی‌بابایی در این نشست گفت: پیش از این جلساتی در خرمشهر و آبادان برگزار کردیم و تاکید شد که باید بیش از گذشته به استان خوزستان نگاه بلند ایفا شود. چرا که نام‌آوران زیادی در هشت سال دفاع مقدس در خوزستان و در برابر دشمن متجاوز ایستادند و جنگیدند و خون سرخ آنها برای این سرزمین ریخته شد و رهبر معظم انقلاب و مردم هم بر توجه ویژه به خوزستان تاکید دارند.

وی با بیان اینکه محمدباقرقالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز بر ضرورت توجه به استان خوزستان و رفع مشکلات این استان تاکید کرده است، تصریح کرد: از این رو مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مسئولیت راهبری این موضوع را تا حصول نتیجه برعهده خواهد گرفت.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: دولت در این زمینه زحمات زیادی کشیده و کار‌های مطالعاتی لازم را انجام داده است ضمن اینکه در آستانه تصویب بودجه ۱۴۰۵ هستیم و باید تامین اعتبارات پروژه‌های مهم و پیشران در خوزستان در قانون بودجه لحاظ شود تا اقتصاد کشور و خوزستان روند توسعه‌ای داشته باشند.

حاجی بابایی ابراز امیدواری کرد در نشست بعدی که هفته آینده برگزار خواهد شد، تا تمام اقدامات و دیپلماسی لازم برای اجرای پروژه‌های خوزستان در داخل کشور و خارج از کشور مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

در ادامه این نشست فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی گفت: ابهاماتی برای رفع مشکل لایروبی اروند وجود داشته و از آنجا که این موضوع از مطالبات نمایندگان استان است مسئله را در نشست با مسوولان وزارت خارجه هم پیگیری شده است.

وی با اشاره به ضرورت پشتیبانی دیپلماتیک از لایروی رودخانه اروند، یادآور شد: اگر لایروبی رودخانه اروند در یک فاز ممکن نباشد، حداقل لایروبی دهانه آن را در دستور کار قرار می‌دهیم که با این کار ظرفیت ورود کشتی‌ها و تامین معیشت این استان افزایش خواهد یافت.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه سازمان بنادر و دریانوردی متولی لایروبی دهانه رودخانه اروند است، گفت: اعتبارات لازم برای لایروبی رودخانه فراهم نشده در حالی که تامین اعتبار از اساسی‌ترین موانع حل لایروبی رودخانه است.

