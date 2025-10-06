مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت:در نوار شمالی کشور به‌ویژه سواحل دریای خزر افزایش نسبی دما پیش بینی می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب در شرق و جنوب شرق وزش باد و گرد و خاک ادامه خواهد داشت و بعضی ساعات در شمال غرب و غرب کشور، افزایش وزش باد و در ارتفاعات زاگرس مرکزی و شمالی افرایش ابر انتظار می رود.

وی  با بیان اینکه فردا (سه شنبه) در غالب مناطق جوی آرام و پایدار مستقر می‌شود گفت:در نوار شمالی کشور به‌ویژه سواحل دریای خزر افزایش نسبی دما پیش بینی می شود.

ضیائیان توضیح داد:چهارشنبه نیز این وضعیت تداوم دارد و فقط در ارتفاعات جنوب سیستان و بلوچستان و جنوب شرق کرمان در ساعات بعد از ظهر افزایش ابر، وزش باد و رگبار پراکنده رخ می‌دهد.

او بیان کرد:از امشب تا چهارشنبه دریای عمان و جمعه دریای خزر مواج و متلاطم است.

وی افزود: امشب آسمان تهران صاف، در برخی ساعت‌ها غبار رقیق و  همراه با وزش باد ملایم است. 

