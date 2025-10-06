محمدباقر قالیباف در دیدار فراکسیون روحانیت مجلس و جمعی از علمای اهل سنت گفت: باید بپذیریم جنگ ما با رژیم صهیونیستی یک جنگ وجودی و ایدئولوژیکی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار فراکسیون روحانیت مجلس و تعدادی از علمای اهل سنت که عصر روز یکشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۴ در بهارستان برگزار شد، نبرد جبهه اسلام با رژیم صهیونیستی را یک رویارویی فرهنگی و مبتنی بر باور دانست و گفت: حضرت امام (ره) در سخنرانی خود در شب عاشورای ۱۲ خرداد سال ۱۳۴۲ با توجه به ارتباط محمد رضا پهلوی با آمریکا و رژیم صهیونیستی، وی را عمله آن ها دانست؛ امام فرمودند موضوع فلسطین موضوع اول جهان اسلام است و این موضوع نباید فراموش شود.

قالیباف خاطرنشان کرد: امروزه می بینیم کار به جایی رسیده که فلسطین، موضوع اول جهان بشریت شده است. البته ما هنوز نسبت به کلام امام(ره) بسیار فاصله داریم و گاهی مسلمانان سایر کشورها از ما پیش افتاده‌اند.

رییس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اینکه امام می فرمودند هر مسلمان یک سطل آب به روی اسرائیل بریزد کار رژیم تمام است صرفا به معنای موشک و گلوله و خمپاره نیست، بلکه باید به دنبال کار تمدنی و گفتاری باشیم که با دلدادگی، محبت، خلاقیت، اخلاق، عقلانیت، سازماندهی و با نگریستن به ابعاد مختلف، کار را پیش ببریم.

قالیباف خاطرنشان کرد: امروز دولت ها و امت های اسلامی به خود آمده‌اند و نگاه آنها متفاوت شده است. همه اینها لطف خداست؛ البته جنس این کار از جنس ساختاری و حرف زدن نیست بلکه کاملا یک موضوع مبنایی و رسالتی است که باید برای آن بسترسازی و حرکت کرد و این کارها جنس مردم پایه دارد.

وی خاطر نشان کرد: باید از ظرفیتی که در جهان اسلام به وجود آمده استفاده کنیم. باید سیستمی کار کنیم اما کار دولتی نکنیم یعنی کار منظم باشد اما نباید احساس کنیم لازم است حتما در قالب ساختار دولتی پیش برویم؛ بلکه این کارها باید به گونه دیگری دنبال شود.

اعضای فراکسیون روحانیت در مجلس و برخی از علمای اهل سنت نیز در دیدار با رئیس مجلس بر ضرورت نقش علمای جهان اسلام اعم از شیعه و سنی در برابر جریان استکبار و رژیم صهیونیستی تأکید کردند و خواستار برگزاری مجامعی در این زمینه برای افزایش هم‌افزایی شدند.

مرتضی آقاتهرانی، نماینده مردم تهران و رئیس فراکسیون روحانیت مجلس شورای اسلامی در این جلسه با اشاره به کنگره ای که به منظور مقابله با گروه های تکفیری در قم با حضور علمای اهل سنت و تشیع برگزار شد، گفت: علمای حاضر در آن جلسه مخالفت خود را با داعش بیان کردند. امروز نیز برگزاری چنین جلساتی به منظور تحکیم وحدت و اتحاد می تواند باعث شود به خوبی در مقابل دشمن بایستیم.

رئیس فراکسیون روحانیت در ادامه با بیان اینکه ما نمایندگان عضو فراکسیون روحانیت مجلس بر این باوریم که می توانیم گوشه ای از کار را گرفته و در زمینه جهان اسلام و ایجاد وحدت در آن اقدامات حمایتی و عملیاتی داشته باشیم.

حسنعلی اخلاقی امیری، نماینده مردم مشهد در مجلس در ادامه با تأکید بر اینکه باید اقدامات بیشتری در حوزه بین‌الملل داشته باشیم، گفت: امروز رژیم صهیونیستی اهدافی را دنبال می کند که باید هرچه سریع تر نسبت به آنها هوشیار شده و اقدام کنیم. لازم است برای هم افزایی حوزه های علمیه اهل سنت و تشیع در داخل و خارج از کشور قرارگاه تأسیس کنیم و می توانیم آغازگر آن باشیم.

قاسم روانبخش، نماینده مردم قم در مجلس در ادامه این جلسه با یادآوری اینکه جریان مارکسیسم زمانی شکست خورد که در ایدئولوژی دچار شکست شد، گفت: روحانیون می توانند در این زمینه تبیین لازم را داشته باشند که در حوزه مبارزه با داعش نمونه آن را دیدیم. علمای اهل سنت و تشیع در مبارزه با داعش پای کار آمدند و توانستیم مردم را علیه آنها متحد کنیم. در حوزه مبارزه با رژیم صهیونیستی نیز باید علمای جهان اسلام را به نشستی در ایران یا یکی از کشورهای اسلامی دعوت کنیم و هم اندیشی کنیم.

وی در ادامه با بیان اینکه امروز ما نباید حرکت علما را کوچک بشمریم و باید بدانیم که انقلاب اسلامی در حقیقت با حرکت یک عالم و مرجع دینی به وقوع پیوست که تمام کشور را بسیج کرد، یادآور شد: امروز حضرت آقا هدایت جهان اسلام را عهده دار شده اند لذا باید در شرایط حساس کنونی، علما را بیش از پیش نسبت به قضیه متوجه کنیم. امروز یک خانم از آن طرف دنیا که شاید پوشش مناسبی هم نداشته باشد سردمدار حرکت کشتی های امدادرسان به غزه شده که البته دستگیر هم شده اما این موج به راه افتاده و نباید پایان یابد.

روانبخش در ادامه با پیشنهاد اینکه چند مجموعه متولی حوزه اسلام و مذهب یکپارچه شده و کنفرانس بین المللی برگزار کنند، اظهار داشت: امروز نگاه مردم در امت های اسلامی به علمای خود است. آنها می توانند دولت ها را از انفعال درآورده و جبهه مقاومت را تقویت کنند.

سیدجواد حسینی کیا، نماینده سنقر در مجلس نیز با بیان اینکه فراکسیون روحانیت باید ضمن سفر به برخی استان ها از جمله کردستان یا سیستان و بلوچستان، ملاقات هایی با علمای استان های مختلف از اهل سنت و تشیع داشته باشد، گفت: بهتر است در جریان این مراودات، پیام های مجلس به آنها منتقل شود.

حمید شهریاری، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در ادامه با اشاره به کنگره ای که این مجمع با حضور علمای جهان اسلام برگزار کرد، گفت: برای ایجاد همگرایی میان علمای جهان اسلام نیازمند ملاقات های متعدد هستیم.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در ادامه تأکید کرد: امروز باید همه واگرایی ها را به همگرایی تبدیل کنیم.

مصطفی حسینی نیشابوری، مدیر کل بین المللی تبلیغ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در ادامه با بیان اینکه این سازمان در واقع قرارگاه فرهنگی نظام در خارج از کشور بوده و به منظور جلوگیری از موازی کاری در حوزه فرهنگ بین الملل است، گفت: معتقدیم مجلس باید باعث ایجاد انسجام میان دستگاه های مربوطه شود. همچنین باید نقش قرارگاهی این سازمان به صورت قانونی دیده شود.

محمد باقری بناب، نماینده مردم بناب در مجلس تأکید کرد: باید وحدت داخلی کشور را حفظ کنیم.

موسی غضنفرآبادی، نماینده بم در مجلس در ادامه با بیان اینکه در شرایطی که اروپایی ها کشتی های خود را برای امدادرسانی به غزه می فرستند ما باید از کشتی آسیایی که به این سمت می رود، حمایت کنیم، گفت: سرنشینان این کشتی ها افرادی شجاع هستند که از اسرائیل هراس ندارند. امروز وظیفه علمای اسلام است تا از این موج حمایت کنند.

اسماعیل سیاوشی، نماینده مردم فریدن در مجلس نیز خواستار ارتباط میان دستگاه های مرتبط با روحانیت و هماهنگی و هم افزایی بیشتر میان جبهه مقاومت شد.

ماموستا عبدالسلام امامی، امام جمعه مهاباد نیز در این جلسه با بیان اینکه باید زمینه های ارتباط گذاری با علمای جهان اسلام فراهم شود، عنوان کرد: رژیم صهیونیستی در ابتدای جنگ به دنبال جذب مردم ایران بود و در وهله اول به شکاف ها اشاره کرد اما مردم ایران یک تودهنی به نتانیاهو زدند و علمای اهل سنت نیز در جریان نماز جمعه های خود به دنبال ایجاد وحدت بودند.

این عالم اهل تسنن کشورمان در ادامه با بیان اینکه طوفان الاقصی باعث ایجاد وحدت میان مردم دنیا شد، گفت: امروز برخی اندیشمندان که علیه ایران مطلب می نوشتند، در حمایت از جمهوری اسلامی ایران مطلب می نویسند و بر این امر اذعان دارند که ایران سردمدار برقراری وحدت میان جهان اسلام است.

احد آزادیخواه، نماینده ملایر و مشاور رئیس مجلس در امور روحانیت در ادامه این جلسه با بیان اینکه جلسات فراکسیون روحانیت باید به صورت مرتب برگزار شود، گفت: هم اندیشی در حوزه های مختلف میان نمایندگان مجلس بسیار مهم است. فراکسیون باید تلاش کند مصدر این اقدامات باشد تا بتواند سایر بخش ها را نیز پای کار بیاورد.

مهدی غلامعلی، دبیر شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل‌سنت در ادامه با تأکید بر اینکه باید از ظرفیت دنیای اسلام استفاده کنیم، گفت: ما باید ارتباط جدی میان علمای جهان اسلام برقرار کنیم. بسیاری از علمای اهل سنت جهان اسلام در دوره جنگ ۱۲ روزه بیانیه صادر کرده و از جمهوری اسلامی حمایت کردند.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت علمای اهل سنت کشور، عنوان کرد: علمای اهل سنت در مواقع حساس همواره در کنار نظام جمهوری اسلامی بوده اند و مردم را برای حمایت از این نظام و آب و خاک هدایت کرده اند.

میرتاج الدینی، نماینده ادوار مجلس با بیان اینکه فلسطین و غزه مهم ترین محور جهان اسلام است و فراکسیون روحانیت مجلس می تواند در این زمینه اقدام کند، گفت: کنگره بین المللی علمای جهان اسلام و اندیشمندان آن باید همایش های سالیانه برگزار کنند. همچنین دبیرخانه بین المللی انتفاضه فلسطین که مجلس بانی آن است باید در این زمینه نقش آفرین باشد.

مجتبی ذوالنوری، نماینده مردم قم در مجلس گفت: کمیسیون فرهنگی و فراکسیون روحانیت می توانند به حوزه های علمیه در بخش های مختلف کمک کنند.

سید مهدی خاموشی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در ادامه با اشاره به ظرفیت بالای هیأت های مذهبی، عنوان کرد: خطیبان این مجالس میدان وسیعی از مخاطبان را دارند و به نظر می رسد هنگام سخنرانی ها باید از پرچم ایران در کنار منبر خود استفاده کنند؛ ما باید جریان ایران را به جریان اباعبدالله (ع) گره بزنیم و شبکه سازی می تواند در این زمینه از کار حمایت کند.

رئیس سازمان اوقاف در ادامه با اشاره به ظرفیت رسانه ملی در این زمینه گفت: کارشناسان خبره می توانند با حضور در صداوسیما درباره این موضوعات تبیین لازم را انجام دهند. امیدآفرینی نیز موضوع مهمی است که عالمان ما باید آن را در دستور کار خود قرار دهند.

سید محمد سادات ابراهیمی، نماینده شوشتر در مجلس در این جلسه تأکید کرد: حوزه های علمیه باید ساختار خود را برای پذیرش طلبه های جدید تقویت کنند.

محمد سبزی، نماینده ساوه در مجلس در ادامه با تأکید بر اینکه امروز همه دنیای اسلام در مقابل دنیای کفر است و بحث عرب و عجم و سنی و شیعه نیست، عنوان کرد: اقدامات ما باید به گونه ای باشد که کارها با وحدت و انسجام در برابر نیروی استکبار پیش برود.