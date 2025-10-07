باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - عباسعلی کارشناس، دبیر انجمن تأمین مالی فناوری و نوآوری ایران در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: یکی از بزرگترین چالشهای شرکتهای دانشبنیان نوپا و فناور، موضوع تأمین مالی و ابزارهای مربوط به آن است. این شرکتها برای جذب پروژههای جدید معمولاً ملزم به ارائه ضمانتنامههایی هستند که نهادهای مالی بتوانند آنها را تضمین کنند. همچنین، برای راهاندازی طرحها و تجاریسازی ایدهها، نیازمند منابع مالی کافی هستند. در این میان، نهادهای مالی نقش بسیار کلیدی و حیاتی در توسعه و رشد این شرکتها ایفا میکنند.
او افزود: از این رو، جایزه تأمین مالی که ما برگزار میکنیم، در واقع تلاشی است برای جذب نهادهای مالی سنتی به زیستبوم نوآوری و فناوری و نیز معرفی ابزارهای تخصصی زیستبوم نوآوری در کشور. این جایزه میتواند تأثیر قابل توجهی بر رشد این شرکتها داشته باشد، چرا که خود این شرکتها نقش محوری در توسعه و رونق اقتصادی کشور ایفا میکنند.
کارشناس بیان کرد: مجموعه سرمایهگذاری ما در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ تقریباً پنج برابر شده است. همچنین میزان تسهیلات ارائه شده چهل درصد رشد داشته و میزان صدور ضمانتنامهها در سال ۱۴۰۳ نیز حدود پنج برابر افزایش یافته است. این اعداد نه تنها نشاندهنده خدماتی است که به شرکتهای دانشبنیان و نوآور ارائه شده، بلکه نمایانگر رشد و توسعه اقتصاد کشور نیز هست.
به گفته او میتوان گفت که ضمانتنامههایی که نهادهای تخصصی تأمین مالی به شرکتهای دانشبنیان ارائه میدهند، پنج برابر رشد داشته و این امر به توسعه خدمات مهندسی، کالاها و محصولات دانشبنیانی که این شرکتها ارائه میکنند، کمک شایانی کرده است.
دبیر انجمن تأمین مالی فناوری و نوآوری ایران تصریح کرد: برنامه ما در سال آینده این است که این جایزه را در سطح کشور گسترش دهیم و تمام بازیگران حوزه تأمین مالی، نه تنها در بخش نوآوری بلکه در بخشهای سنتی اقتصاد نیز، بتوانند در این جایزه شرکت کنند و عضوی از این زیستبوم باشند. هدف بلندمدت ما در بازه سه تا چهار سال آینده، گسترش این جایزه در سطح منطقه و کشورهای همسایه ایران است تا بتوانیم جایگاه آن را تثبیت کنیم و نقش مؤثری در ارتقای زیستبوم نوآوری منطقه ایفا کنیم.