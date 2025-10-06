فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران با بیان اینکه دریای خزر محیطی نیست که جای مانور به دیگران بدهد، اظهار کرد: به اندازه کافی دور دریای خزر قدرت جمع شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر دریادار شهرام ایرانی در جریان سفر به روسیه برای حضور در اجلاس فرماندهان نیروی دریایی کشورهای حاشیه دریای خزر در گفت‌وگویی، اظهار کرد: پنج کشور حاشیه دریای خزر مناسبات بسیار خوبی تعریف کرده‌اند و امسال هم آمده‌ایم تا شرایط جدید را مجدداً با یکدیگر بررسی و در صحنه عمل، اجرا کنیم.

 وی با تاکید بر اینکه هدف همه کشورهای حاشیه دریای خزر برقراری امنیت دریاست، ادامه داد: این امر با مشارکت کشورهای حاشیه دریای خزر و به گونه‌ای انجام می‌شود که اقتصاد این منطقه، پویا باشد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران با بیان اینکه دریای خزر محیطی نیست که جای مانور به دیگران بدهد، اظهار کرد: به اندازه کافی دور دریای خزر قدرت جمع شده است و موارد مشخص‌شده در این نشست هم به خوبی پیش خواهد رفت. پیام این نشست همین است که کشورهای حاشیه دریای خزر، خودشان تصمیم‌گیر باشند.

دیدار و گفت‌وگو با فرمانده نیروی دریایی ارتش روسیه و ملاقات دوجانبه با فرماندهان نیروی دریایی جمهوری آذربایجان و قزاقستان از مهمترین برنامه‌های سفر دریادار ایرانی به سن‌پترزبورگ است.

منبع: ایرنا

برچسب ها: امیر ایرانی ، دریای خزر ، نیروی دریایی
خبرهای مرتبط
رزمایش «اراده برای صلح ۲۰۲۵» اعضای بریکس نشانه‌ای از نظم جدید
تلاش‌های منطقه‌ای برای نجات خزر
سرلشکر موسوی: ‌
برای درگیری احتمالی آینده ‌در آمادگی صددرصدی هستیم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
عراقچی: فرماندهان و سربازان دلاور نیروی انتظامی، حافظ امنیت و آرامش کشور هستند
بقائی: ایران هیچ‌گاه برای مذاکره التماس نمی‌کند/ تفاهم قاهره کارایی ندارد
پزشکیان خطاب به کاروان ورزشی ایران: نماینده شایسته‌ای برای ملت عزیزمان باشید
تأکید پزشکیان بر اصلاح قانون با مدیریت تقاضای مواد مخدر
فرمانده کل ارتش: باید از تجربیات جنگ ۱۲ روزه استفاده کنیم
عارف: معضل پسماند سه استان شمالی کشور باید در دولت چهاردهم حل شود
زینی‌وند: انتخابات شورا‌ها در تهران تناسبی برگزار می‌شود
قالیباف: انتخابات تناسبی باعث افزایش مشارکت مردم می‌شود
تاکید اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس بر تقویت بنیه انتظامی در دیدار با سردار رادان
عارف: فناوری‌های نوین، مصرف انرژی را کاهش می‌دهند
آخرین اخبار
امیر ایرانی: دریای خزر جای مانور دیگران نیست
قالیباف: نبرد جهان اسلام با رژیم صهیونی فرهنگی و ایدئولوژیکی است
دیدار سفیر جدید ایران در تانزانیا با وزیر امور خارجه
دیدار نماینده دائم ایران نزد سازمان همکاری اسلامی با وزیر امور خارجه
عراقچی: ما به کسی پول نمی‌دهیم که دروغ بگوید؛ اسرائیل این کار را می‌کند
پزشکیان خطاب به کاروان ورزشی ایران: نماینده شایسته‌ای برای ملت عزیزمان باشید
تأکید پزشکیان بر اصلاح قانون با مدیریت تقاضای مواد مخدر
عارف: فناوری‌های نوین، مصرف انرژی را کاهش می‌دهند
قالیباف: انتخابات تناسبی باعث افزایش مشارکت مردم می‌شود
بقائی: ایران هیچ‌گاه برای مذاکره التماس نمی‌کند/ تفاهم قاهره کارایی ندارد
وصول بخشی از منابع بودجه‌ای مرتبط با شرکت‌های پتروشیمی با پیگیری دیوان محاسبات
زینی‌وند: انتخابات شورا‌ها در تهران تناسبی برگزار می‌شود
قانون اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس ابلاغ شد
تاکید اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس بر تقویت بنیه انتظامی در دیدار با سردار رادان
عارف: معضل پسماند سه استان شمالی کشور باید در دولت چهاردهم حل شود
فرمانده کل ارتش: باید از تجربیات جنگ ۱۲ روزه استفاده کنیم
عراقچی: فرماندهان و سربازان دلاور نیروی انتظامی، حافظ امنیت و آرامش کشور هستند
الزامی برای تعیین ۱۴ سکه به‌عنوان سقف مهریه وجود ندارد/ وضعیت مهریه در ایران به انحراف رفته است
صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۱۴ مهر
تداوم تلاش‌های وزارت امور خارجه برای صیانت از حقوق ملت ایران در بهره‌مندی از انرژی هسته‌ای
تصویب ۲ آیین‌نامه اجرایی مربوط به مدیریت بهره‌برداری فرودگاه‌ها و قانون حمایت از مالکیت معنوی
بیانیه وزارت امور خارجه درباره طرح آتش‌بس در غزه
فرمانده کل سپاه: اگر حرکتی از جانب دشمن در دریا و جزایز صورت گیرد جواب محکمی دریافت می‌کند
عارف: برای ثبات در بازار به دنبال ایجاد فضای امنیتی نیستیم