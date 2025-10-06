باشگاه خبرنگاران جوان - امیر دریادار شهرام ایرانی در جریان سفر به روسیه برای حضور در اجلاس فرماندهان نیروی دریایی کشورهای حاشیه دریای خزر در گفتوگویی، اظهار کرد: پنج کشور حاشیه دریای خزر مناسبات بسیار خوبی تعریف کردهاند و امسال هم آمدهایم تا شرایط جدید را مجدداً با یکدیگر بررسی و در صحنه عمل، اجرا کنیم.
وی با تاکید بر اینکه هدف همه کشورهای حاشیه دریای خزر برقراری امنیت دریاست، ادامه داد: این امر با مشارکت کشورهای حاشیه دریای خزر و به گونهای انجام میشود که اقتصاد این منطقه، پویا باشد.
فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران با بیان اینکه دریای خزر محیطی نیست که جای مانور به دیگران بدهد، اظهار کرد: به اندازه کافی دور دریای خزر قدرت جمع شده است و موارد مشخصشده در این نشست هم به خوبی پیش خواهد رفت. پیام این نشست همین است که کشورهای حاشیه دریای خزر، خودشان تصمیمگیر باشند.
دیدار و گفتوگو با فرمانده نیروی دریایی ارتش روسیه و ملاقات دوجانبه با فرماندهان نیروی دریایی جمهوری آذربایجان و قزاقستان از مهمترین برنامههای سفر دریادار ایرانی به سنپترزبورگ است.
