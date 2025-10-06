«تام باراک»، فرستاده ویژه آمریکا، و «برد کوپر»، فرمانده مرکز فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام)، با «مظلوم عبدی»، فرمانده کل قسد، ملاقات کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دیپلمات ارشد آمریکا در امور سوریه و فرمانده ارشد نظامی این کشور در خاورمیانه، روز دوشنبه در میانه تنش‌های فزاینده بین گروه‌های قسد و دمشق، به شمال شرقی سوریه سفر کردند تا با فرمانده کل قسد  (SDF) دیدار کنند.

باراک گفت که این نشست شامل بحث‌های «اساسی» بود. او در پستی در اکس نوشت: «شتاب به پیش برای چشم انداز @POTUS [رئیس‌جمهور آمریکا]با عنوان "به سوریه فرصت دهید" از طریق متحد کردن سوری‌ها با همه سوری‌ها در تلاشی تازه برای صلح و رفاه.»

از سوی دیگر، عبدی گفت که دیدار با مقامات آمریکایی برایش افتخار بوده است. این فرمانده قسد گفت که مذاکرات بر «ادغام سیاسی در سوریه، حفظ تمامیت ارضی کشور، و ایجاد یک محیط امن برای تمامی اجزای مردم سوریه، علاوه بر تضمین تداوم تلاش‌ها برای مبارزه با داعش در منطقه» متمرکز بوده است.

یک مقام ارشد دفاعی آمریکا هفته گذشته همزمان با اعلام کاهش نیرو‌های آمریکایی در عراق گفته بود که ارتش این کشور در حال تغییر تمرکز خود به تهدید داعش است. این مقام گفته بود که حضور آمریکا در سوریه کماکان مبتنی بر شرایط است، اما در چهار تا پنج ماه گذشته در وضعیت موجود باقی مانده است. 

منبع: خبرگزاری فرانسه

