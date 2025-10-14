باشگاه خبرنگاران جوان فلاحتی- نگاه کردن به تاریخ انقلاب اسلامی ما را با زنان و مردانی آشنا می‌کند که درس جوانمردی و دفاع از میهن و ناموس را به ما می‌دهند.

نقش بانوان در دوران هشت ساله دفاع مقدس جنگ ایران و عراق یکی از درخشان‌ترین، پیچیده‌ترین و چندبعدی‌ترین صفحات تاریخ معاصر ایران را رقم زده است؛ این نقش فراتر از یک مشارکت ساده بود و در همه عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی نظامی نمایان شد؛ اگرچه حضور زنان در خط مقدم جبهه به صورت رسمی و مسلحانه مرسوم نبود، اما آنان به اشکال مختلف در صحنه‌های نبرد حاضر بودند.

بانوان در عین حفظ ارزش‌های مذهبی و فرهنگی حجاب، حفظ حریم خانواده، نقش‌های مدرن و فعالی در جامعه ایفا کردند. آنها با مشارکت داوطلبانه و خودجوش، چندبعدی بودن و با تأثیرگذاری عمیق و پایدار توانستند نقش مفیدی در دوران دفاع مقدس ایفا کنند.

حضور زنان عرصه پزشکی و امدادگری؛ این موضوع محوری مهم‌ترین و پررنگ‌ترین نقش مستقیم زنان در دوران جنگ بود. هزاران بانو به عنوان پرستار، پزشک، بهیار و امدادگر در بیمارستان‌های صحرایی، درمانگاه‌های جبهه و شهر‌های جنگی خدمت کردند. آنان اغلب در خطرناک‌ترین شرایط به درمان و نجات جان مجروحان می‌پرداختند. تصاویر به یادماندنی از امدادگرانی که تحت بمباران، مجروحان را حمل می‌کردند، نماد این فداکاری است.

تهیه و تدارک اقلام؛ زنان به صورت خودجوش و سازمان‌یافته در خانه‌ها، مساجد و حسینیه‌ها به جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیرنقدی، تهیه و بسته‌بندی غذا، دوختن لباس و تولید ملزوماتی مانند چادر، پتو و البسه برای رزمندگان می‌پرداختند.

بخش عمده این فعالیت‌های زنان به صورت دولتی یا رسمی نبود، بلکه برآمده از یک عزم مردمی و ایمان عمیق بود؛ آنان همزمان در چندین نقش مادر، همسر، خواهر، دختر یا دیگر نقش‌های داوطلبانه از جمله امدادگر و فعال فرهنگی ظاهر می‌شدند و حضور زنان موجب شد دفاع مقدس تنها یک جنگ مردانه نباشد بلکه به یک مقاومت ملی تبدیل شود؛ موضوعی که بعد از سال‌ها در جنگ ۱۲ روزه اسرائیل علیه ملت ایران نیز تکرار شد.

و اما مادران امروز با الگو از مادران دوران هشت سال دفاع مقدس

مادران ایرانی در جنگ ۱۲ روزه صهیونیسم علیه ایران، چهره‌ای متفاوتی را به نمایش گذاشتند از مادرانی که با مدیریت بحران به حفظ ثبات خانواده‌ها کمک کردند تا روزنامه نگاران و فعالان مجازی که صدای حقیقت را در دل انفجار‌ها فریاد زدند.

در میان صدای آژیر‌ها و لرزش زمین، هنگامی که همه در خواب به سر بودن بانوان در پست های خدمات رسانی مانند؛ هلال احمر و پرستاران با حضور فعال در پایگاه‌های محلی و شبانه‌روزی استقرار یافته و خدمت رسانی کرد.

مهربانی در قطب پزشکی ایران

در این میان، پزشکان و ماما‌هایی هستند که با تمام وجود به یاری زنان باردار و بیماران شتافته‌اند. به طوری که هنگام جنگ، پزشکان یزدی هیچ کدام از ویزیت‌های خود را کنسل نکرده و به مردم خدمت ارائه دادند.

پزشکی که بیماران را تنها نگذاشت

مثل پزشکی که در یکی از بیمارستان‌های یزد کار می‌کرد. با شروع جنگ، بسیاری از همکارانش شهر را ترک کردند، اما او ماند. او می‌گوید: الان باید بین خانواده و مردم یکی را انتخاب کنم و انتخاب من خدمت به مردم در بیمارستان است، بیماران به من نیاز دارند.

پرستاری که شبانه‌روز در بیمارستان حضور دارد و به مجروحان جنگی و بیماران عادی رسیدگی می‌کند. او می‌گوید: خستگی را حس می‌کنم، اما وقتی می‌بینم چقدر مردم به هم کمک می‌کنند، انرژی می‌گیرم. این جنگ ما را قوی‌تر کرده است.

بانوان همیشه پیش قدم در بحران ها

سپیده رضایی مسئول بسیج جامعه زنان سپاه الغدیر یزد در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به جنگ ۱۲ روزه صهیونیسم علیه ایران و حضور و همراهی مردم یزد در این بحران گفت: سپاه الغدیر استان یزد همزمان با سراسر کشور در فراخوانی از نیرو‌های داوطلب بسیجی، مردمی و جهادی برای مشارکت در حوادث طبیعی و بحران‌ها دعوت کرد.

وی افزود: بانوان یزدی در جریان جنگ اخیر ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی در صف اول جنگ حضور داشتند و نیز به خوبی نقش پشتیبان و حمایتگر را ایفا کردند، به طوری که در پخت غذای گرم برای سربازان گمنام امام زمان (عج) در زمینه آرام‌سازی روانی جامعه، مشاوره به مادرانِ خانواده، عملیات امداد و نجات، حوزه بهداشت، درمان و سلامت و مدیریت شرایط سخت بحران را به‌خوبی در دست گرفتند.

رضایی گفت: یکی از اتفاقات مهم اجتماعی در جنگ ۱۲روزه، همدلی مردم استان‌های دیگر با مردم مناطق مورد تهاجم مانند تهران بود. از همان روز اول جنگ و خارج شدن مردم از شهر‌های بزرگی مانند تهران و ..، مردم روستا های یزد آمادگی خود را برای میزبانی از جنگ‌زدگان اعلام کردند و حتی خانه‌های خودشان را در اختیار دیگران قرار دادند.

وی با اشاره به حضور فعال نیرو‌های بسیج بیان کرد: حضور فعال نیرو‌های بسیج در استقرار پایگاه‌های محلی و شبانه‌روزی، ایست و بازرسی‌ها، خدمت‌رسانی به مردم، گواهی بر روحیه همبستگی و مسوولیت‌پذیری این نیروی مردمی بود که نقشی حیاتی در حفظ هویت و انسجام ملی ایفا کردند.

مسئول بسیج جامعه زنان سپاه الغدیر یزد گفت: در استان یزد در ۱۲روز رشادت ،ایستادگی و دفاع جانانه از کیان جمهوری اسلامی ایران، نیرو‌های بسیجی با استقرار پایگاه‌های متعدد در نقاط حساس شهر، هم‌پای مردم بودند و در کنار آنان به خدمت پرداختند.

وی ادامه داد: در محله‌های مختلف شهر، ایست‌های بازرسی با هدف شناسایی موارد مشکوک و حفاظت از امنیت عمومی ایجاد شده بود که هر یک از بسیجیان، احساس مسوولیت و وظیفه ملی را در همین فعالیت‌ها نشان دادند.

رضایی گفت: هر فرد با کردار متفاوت، این حس مسوولیت را در دست گرفته بود از بانوان همیشه در صحنه تا، نوجوانان و جوانان دانش‌آموز و دانشجو گرفته تا کارمندان و بازاریان، همگی در قامت نیرو‌های بسیجی در مسیر حفاظت از تمامیت ارضی و امنیت کشور عملیاتی شبانه‌روزی را به‌عهده گرفتند.

وی با اشاره به حمایت مردم از نیرو‌های مسلح، اظهار کرد: مردم ایران با عظمت، وقت‌شناسی، همدلی و اتحاد، پشتیبان نیرو‌های مسلح بودند و توانستند قدرت ایران را به جهانیان نشان دهند.

جنگ ۱۲ روزه یک بار دیگر ثابت کرد زنان ایران، با مدیریت فعال منابع، تقویت بخش‌های غیررسمی اقتصاد و حفظ بنیان خانواده، مانند کوه پشتیبان این مرز و بوم هستند.

دانش یزدی مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری یزد حضور و نقش آفرینی زنان و دختران یزدی در عرصه‌های مختلف علمی، ورزشی، فرهنگی، هنری، اجتماعی و سیاسی را از جمله مهمترین دستاورد‌های این استان برای تحقق الگوی سوم دانست و بیان کرد: زنان یزدی سرمایه‌های انسانی و اجتماعی موثر برای توسعه پایدار استان یزد محسوب می‌شوند.

وی به جایگاه زنان در ساختار اجتماعی و سیاسی اشاره کرد و در این باره تصریح کرد: اگر بخواهیم جامعه‌ای امن‌تر، مقاوم‌تر و انسانی‌تر در مواجهه با بحران‌ها داشته باشیم باید زنان را نه در حاشیه بلکه در متن برنامه‌ریزی، مدیریت و آینده‌سازی بحران جای داد.

در این جنگ، زنان ایران نه تنها قربانی نیستند، بلکه قهرمانانی هستند که با هر گام، با هر تلاش و با هر فداکاری، ثابت می‌کنند که ایران، سرزمینی است که در آن مادران، پزشکان، وکلا و دختران جوان، همه دست در دست هم، پرچم مقاومت و امید را برافراشته نگه داشته‌اند. زنان ایران، قلب تپنده این ملت هستند و با وجود تمام سختی‌ها، زندگی را در آغوش می‌کشند و نشان می‌دهند که هیچ چیز نمی‌تواند اراده آنها را در هم بشکند.