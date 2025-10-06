شورای دموکراتیک سوریه روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای، مخالفت صریح خود را با روند برگزاری انتخابات پارلمانی اخیر این کشور اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - شورای دموکراتیک سوریه روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای، مخالفت صریح خود را با روند برگزاری انتخابات پارلمانی اخیر این کشور اعلام کرد. در این بیانیه تصریح شده است که این انتخابات فاقد مشروعیت لازم بوده و نماینده‌ای واقعی از اراده تمامی طیف‌های جامعه سوریه نیست.

این شورا با تأکید بر لزوم نظارت بین‌المللی بر هر فرآیند انتخاباتی، خاطرنشان کرد که تنها با مشارکت کامل همه سوری‌های ساکن در داخل و خارج از کشور و تحت نظارت نهاد‌های بین‌المللی می‌توان به نتایج مشروع و قابل قبول دست یافت. در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که انتخابات برگزار شده نه تنها گامی به سوی حل بحران کنونی نبوده، بلکه به تعمیق اختلافات و شکاف‌های موجود در جامعه سوریه دامن زده است.

این در حالی است که سخنگوی کمیته عالی انتخابات سوریه پیش از این، نتایج انتخابات را نهایی و غیرقابل اعتراض خوانده بود. شورای دموکراتیک سوریه در پایان، آرزوی مردم این کشور برای برگزاری انتخابات‌های حقیقی و همه‌شمول را یادآور شده و بر ضرورت تحقق این خواست به عنوان راهکاری برای خروج از بحران فعلی تأکید کرد.

منبع: العربیه

برچسب ها: انتخابات سوریه ، شورای دموکراتیک سوریه
