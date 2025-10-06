باشگاه خبرنگاران جوان ـ برخی افراد برای جلب توجه در فضای مجازی، با توهین به مقدسات و رفتارهای ساختارشکنانه تلاش میکنند تا نامی برای خود دستوپا کنند. طبق گزارشها، یکی از این افراد که با انتشار محتوای تحریکآمیز در شبکههای اجتماعی دنبال شهرت بود، پس از مدتی مورد حمایت چهرههای ضدایرانی از جمله مسیح علینژاد، مرتضی اسماعیلی، محمد پوری و علیرضا آخوندی قرار گرفت.
این ارتباطها بهویژه در جریان ناآرامیهای پاییز ۱۴۰۱ پررنگتر شد و نشان داد بخشی از جریانهای معاند از فضای مجازی برای جذب و هدایت چنین افراد سودجو استفاده میکنند.