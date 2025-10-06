باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

استفاده صهیونیست‌ها از ربات‌های مجازی در تجاوز به خاک ایران + فیلم

در این ویدئو به پاسخ سوال، صهیونیست‌ها چطور از ربات‌های مجازی و عوامل سلطنت طلب در طول ۱۲ روز تجاوز به خاک ایران استفاده کردید؟ پرداخته شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ برخی افراد برای جلب توجه در فضای مجازی، با توهین به مقدسات و رفتارهای ساختارشکنانه تلاش می‌کنند تا نامی برای خود دست‌وپا کنند. طبق گزارش‌ها، یکی از این افراد که با انتشار محتوای تحریک‌آمیز در شبکه‌های اجتماعی دنبال شهرت بود، پس از مدتی مورد حمایت چهره‌های ضدایرانی از جمله مسیح علی‌نژاد، مرتضی اسماعیلی، محمد پوری و علیرضا آخوندی قرار گرفت.

این ارتباط‌ها به‌ویژه در جریان ناآرامی‌های پاییز ۱۴۰۱ پررنگ‌تر شد و نشان داد بخشی از جریان‌های معاند از فضای مجازی برای جذب و هدایت چنین افراد سودجو استفاده می‌کنند.

مطالب مرتبط
استفاده صهیونیست‌ها از ربات‌های مجازی در تجاوز به خاک ایران + فیلم
young journalists club

وقتی انیشتین در برابر جنایات اسرائیل ایستاد؛ اعتراض تاریخی به سفر یک تروریست

استفاده صهیونیست‌ها از ربات‌های مجازی در تجاوز به خاک ایران + فیلم
young journalists club

موج استعفای خبرنگاران غربی در اعتراض به روایت جانبدارانه از غزه

استفاده صهیونیست‌ها از ربات‌های مجازی در تجاوز به خاک ایران + فیلم
young journalists club

۴ برگ برنده حماس که می‌تواند معادلات جنگ را تغییر دهد

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
لحظه هولناک نجات ده‌ها نوجوان از آتش حاصل از تصادف اتوبوس در برزیل
۱۲۲۷

لحظه هولناک نجات ده‌ها نوجوان از آتش حاصل از تصادف اتوبوس در برزیل

۱۴ . مهر . ۱۴۰۴
بهترین راه برای تقویت سیستم ایمنی بدن، تنطیم خواب است + فیلم
۸۲۶

بهترین راه برای تقویت سیستم ایمنی بدن، تنطیم خواب است + فیلم

۱۴ . مهر . ۱۴۰۴
حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به یک زوج در لبنان + فیلم
۸۱۴

حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به یک زوج در لبنان + فیلم

۱۴ . مهر . ۱۴۰۴
از تحریم تا تحسین؛ «شاهد» چگونه به الگوی جدید پهپادی تبدیل شد؟ + فیلم
۷۲۳

از تحریم تا تحسین؛ «شاهد» چگونه به الگوی جدید پهپادی تبدیل شد؟ + فیلم

۱۴ . مهر . ۱۴۰۴
کمپوست، سرمایه‌ای در دل پسماند + فیلم 
۷۲۳

کمپوست، سرمایه‌ای در دل پسماند + فیلم 

۱۴ . مهر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.