\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0633\u062a\u0627\u062f \u0645\u0628\u0627\u0631\u0632\u0647 \u0628\u0627 \u0645\u0648\u0627\u062f \u0645\u062e\u062f\u0631 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f: \u0633\u0627\u0644 \u06af\u0630\u0634\u062a\u0647 \u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u06f3\u06f7\u06f0 \u062a\u0646 \u0645\u0648\u0627\u062f \u0645\u062e\u062f\u0631 \u062f\u0631 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u06a9\u0634\u0641 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a. \u0627\u0632 \u0637\u0631\u0641\u06cc \u0645\u0623\u0645\u0648\u0631\u0627\u0646 \u0641\u0631\u0627\u062c\u0627 \u0645\u06cc\u200c\u06af\u0648\u06cc\u0646\u062f \u062d\u062f\u0648\u062f \u06f8 \u062f\u0631\u0635\u062f \u06a9\u0634\u0641\u06cc\u0627\u062a \u0627\u0632 \u0637\u0631\u06cc\u0642 \u0633\u06af\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0648\u0627\u062f \u06cc\u0627\u0628 \u06a9\u0634\u0641 \u0634\u062f\u0646\u062f.\n