جلسه‌ای با هدف بررسی و ارائه خدمات مطلوب به مسافران و حفظ شان کرامات انسانی در فرودگاه زاهدان برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ خسروی بنجار مدیرکل فرودگاه‌های سیستان و بلوچستان در جلسه‌ای با هدف بررسی و ارائه خدمات مطلوب به مسافران و حفظ شان کرامات انسانی در فرودگاه زاهدان برگزار شد.

وی  با بیان اهمیت تکریم مسافران و ارائه خدمات با کیفیت به عنوان یک اولویت اساسی به ضرورت احترام به حقوق مسافران و ایجاد محیطی امن و راحت برای آنان اشاره کرد و بر لزوم همکاری تمامی ارگان‌ها و شرکت‌های مرتبط تأکید کرد.

وی نیز ضمن اشاره به تلاش‌های صورت‌گرفته برای بهبود خدمات فرودگاهی، خواستار همفکری و همکاری بیشتر میان تمامی بخش‌ها برای ارتقاء کیفیت خدمات شد.

 مدیرکل فرودگاه‌های استان در ادامه افزود: هدف اصلی این است که مسافران در فرودگاه‌های استان سیستان و بلوچستان احساس راحتی و امنیت کنند و تجربه‌ای مثبت از سفر خود داشته باشند.

منبع روابط عمومی اداره کل فرودگاه‌های استان سیستان و بلوچستان

بازتاب تحولات کالبدی و کیفیت خدمات فرودگاهی در فرودگاه بین المللی زاهدان
