باشگاه خبرنگاران جوان _ خسروی بنجار مدیرکل فرودگاههای سیستان و بلوچستان در جلسهای با هدف بررسی و ارائه خدمات مطلوب به مسافران و حفظ شان کرامات انسانی در فرودگاه زاهدان برگزار شد.
وی با بیان اهمیت تکریم مسافران و ارائه خدمات با کیفیت به عنوان یک اولویت اساسی به ضرورت احترام به حقوق مسافران و ایجاد محیطی امن و راحت برای آنان اشاره کرد و بر لزوم همکاری تمامی ارگانها و شرکتهای مرتبط تأکید کرد.
وی نیز ضمن اشاره به تلاشهای صورتگرفته برای بهبود خدمات فرودگاهی، خواستار همفکری و همکاری بیشتر میان تمامی بخشها برای ارتقاء کیفیت خدمات شد.
مدیرکل فرودگاههای استان در ادامه افزود: هدف اصلی این است که مسافران در فرودگاههای استان سیستان و بلوچستان احساس راحتی و امنیت کنند و تجربهای مثبت از سفر خود داشته باشند.
منبع روابط عمومی اداره کل فرودگاههای استان سیستان و بلوچستان