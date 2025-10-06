دادستان کل کشور گفت: کاهش تعرفه گمرکی برای واردات کالا‌های لازم، گسترش بازارچه‌های مرزی مورد نیاز مردم و انسداد فیزیکی مرز‌ها برای جلوگیری از تردد‌های غیرقانونی یک ضرورت است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ به نقل از قوه قضاییه، حجت‌الاسلام محمد موحدی دادستان کل کشور در سلسله تماس‌های خود با حوزه‌های قضایی امروز طی تماس تلفنی با نصیری‌پور دادستان شهرستان بانه در جریان روند امور دادرسی این شهرستان قرار گرفت.

دادستان کل کشور در این تماس، با تشکر از تلاش همکاران قضایی و اداری به سرعت، دقت و اتقان در رسیدگی قضایی و اهتمام به حقوق عامه و تکریم مراجعه‌کنندگان، اجرای احکام قطعیت‌یافته و تلاش برای کاهش جمعیت کیفری و نظارت بر ضابطین و زندان تاکید کرد.

دادستان بانه نیز ضمن تشکر از تماس دادستان کل کشور با ارائه گزارشی از جریان امور در حوزه قضایی شهرستان، اظهار کرد: با توجه به همکاری و تشریک مساعی همه مسئولین ذی‌ربط شهرستان در ایام جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، بنا به حساسیت منطقه مبادی ورودی و خروجی مرزی به بهترین وجه کنترل و مسئولین در این جهت کاملا عملکرد مثبتی داشتند.

وی اضافه کرد: برای ارائه خدمات بیشتر و بهتر به مردم و گشایش بیشتر در معیشت آنان پیشنهاد می‌شود، کاهش تعرفه گمرکی برای واردات کالا‌های لازم و نیز گسترش بازارچه‌های مرزی مورد نیاز مردم است و برای جلوگیری از تردد‌های غیرقانونی، انسداد فیزیکی مرز‌ها یک ضرورت محسوب می‌شود.

