با شگاه خبرنگاران جوان؛ پریسابهرامی- حجت‌الاسلام محمد اظهار داشت: همزمان با برگزاری چهل‌وهشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم که از ۲۶ مهرماه تا ۶ آبان‌ماه سال جاری در شهر سنندج برگزار می‌شود، ۲۰۰ محفل انس با قرآن کریم در سطح شهر‌ها و مناطق مختلف استان برپا خواهد شد.

وی با اشاره به استقبال گسترده مردم و فعالان قرآنی استان از این برنامه‌ها افزود: تاکنون در مدت یک ماه گذشته بیش از ۲۵ محفل قرآنی در نقاط مختلف استان برگزار شده است و این روند تا زمان برگزاری مسابقات ادامه دارد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه کردستان با بیان اینکه ۷۰ محفل شاخص انس با قرآن کریم با حضور قاریان برجسته کشوری و بین‌المللی برگزار می‌شود، گفت: این محافل فرصتی برای ترویج فرهنگ قرآنی، افزایش انس مردم با کلام وحی و بهره‌مندی از فیوضات معنوی قرآن است.

حجت‌الاسلام کاروند همچنین با اشاره به توجه ویژه به بانوان قرآنی خاطرنشان کرد: در این دوره از مسابقات، بخش خواهران به‌صورت ویژه مورد توجه قرار گرفته و ۷ محفل قرآنی ویژه بانوان برگزار خواهد شد.

وی افزود: شهر سنندج که به‌عنوان «شهر مساجد و مناره‌ها» شناخته می‌شود، امسال افتخار میزبانی از چهل‌وهشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران را دارد و اکنون استان کردستان مهیای برگزاری این رویداد معنوی است.

حجت‌الاسلام کاروند در ادامه گفت:چهار قاری کشوری قاسم مقدمی، سیدمحمد حسین پور، سعید پرویزی و حاج وحید خزایی در محافل انس با قرآن در استان کردستان حضور خواهند داشت.

به گفته مدیرکل اوقاف و امور خیریه کردستان، در این محافل، قاریان برجسته استانی از جمله عبدالرحمن امام قلی، فواد مولودی، محمدامین اسدی، فریدون رشیدی، سیدعباس حسینی، سامان سیدی، روح‌الله حیدری، امین ابراهیمی، سیامک امین‌پور، سیدپیمان احمدی، حسین عبدالملکی، علی‌اصغر فاطمی‌زاده، هدایت احمدی، سیدسعید دهقانی، فرید عزت‌پور، بختیار احمدی، شاکر ملکی، آروین وطن‌دوست و فرزاد زندسلیمی نیز حضور و تلاوت خواهند داشت.