رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، از پیگیری ۷ حکم اختصاصی برنامه هفتم در حوزه محیط زیست خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ شینا انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به جلسه با اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس گفت: هدف از این جلسه بررسی عملکرد سازمان در اجرای احکام برنامه هفتم در یک سال گذشته بود. در این نشست، گزارش شورای راهبری برنامه و نماینده سازمان برنامه و بودجه درباره اقدامات انجام شده در احکام عمومی و اختصاصی مرتبط با سازمان ارائه شد.

وی ادامه داد: هفت حکم اختصاصی مرتبط با سازمان وجود دارد و تمام تلاش مجموعه سازمان در طول یک سال گذشته بر اجرای این احکام و تدوین آیین‌نامه‌های تکلیفی متمرکز بوده است.

رئیس سازمان محیط زیست تصریح کرد: این آیین‌نامه‌ها حوزه‌هایی مانند ارزش‌گذاری اقتصادی منابع زیست‌محیطی، مدیریت پسماند، گرد و غبار، مدیریت تغییرات اقلیمی، پایش‌ها و ارزیابی اثرات محیط زیستی و ارزیابی راهبردی را پوشش می‌دهد و در جلسات متعدد ذینفعان و خبرگان متخصص همکاری کرده‌اند تا آیین‌نامه‌ای جامع و کاربردی تهیه شود. بخش عمده این آیین‌نامه‌ها نهایی شده و سه مورد از آنها به تصویب دولت رسیده و سایر موارد مراحل نهایی تصویب را طی می‌کنند.

وی تأکید کرد: سازمان محیط زیست با همکاری نمایندگان مجلس و به‌ویژه کمیسیون کشاورزی تلاش دارد موضوعاتی که نیازمند قوانین دائمی هستند، مانند ارزیابی محیط زیستی، به قوانین دائمی تبدیل شوند تا روند حفاظت از محیط زیست در کشور تثبیت شود.

رئیس سازمان محیط زیست در پایان خاطرنشان کرد سازمان حفاظت محیط زیست پای کار است و پیگیری اجرای احکام و آیین‌نامه‌ها است.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت

برچسب ها: سازمان حفاظت محیط زیست ، برنامه هفتم
خبرهای مرتبط
کمبود ۳۲۰۰ نفری نیرو در یگان حفاظت محیط زیست براساس چارت مصوب
قالیباف: دولت و مجلس مکلف به دنبال کردن برنامه هفتم هستند
تاکید نمایندگان مجلس بر اجرای کامل برنامه هفتم/ دولت به جای گزارش، لایحه اصلاحی بدهد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
۷ جوان شرور با شکایت بهزیستی مواجه هستند
دستگیری یک هنجارشکن به جرم نگهداری سلاح گرم
هیات منصفه دادگاه مطبوعات بار دیگر «مصطفی کواکبیان» را مجرم شناخت
زمان و اولویت ثبت‌نام حج اعلام شد
کشت خشخاش طبق قانون مطلقاً ممنوع است
آفت سوسک پوست‌خوار مشکل اصلی درختان چیتگر/ ۲۰ هزار درخت جایگزین شد
ما فرزندان قرآنیم ادامه‌دهندگان راه شهدا/ نخبگان قرآنی فراجا سفیران قرآنی شهدا
برخورد با واحد‌های صنفی متخلف و رستوران‌های فاقد مجوز
کشف و معدوم‌سازی ۳ میلیون کیلوگرم مواد مخدر طی ۵ سال
کاهش ۴۱ درصدی سرقت از سال ۱۴۰۱ تاکنون
آخرین اخبار
استاندار تهران: بخش خصوصی رقیب نیست، شریک دولت است
انسداد موقت مسیر غرب به شرق بزرگراه ارتش
کشت خشخاش طبق قانون مطلقاً ممنوع است
اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی در دستور کار معاونت حقوقی قوه قضاییه
آفت سوسک پوست‌خوار مشکل اصلی درختان چیتگر/ ۲۰ هزار درخت جایگزین شد
راهکار مدیریت روزمرگی‌های تکراری + فیلم
ما فرزندان قرآنیم ادامه‌دهندگان راه شهدا/ نخبگان قرآنی فراجا سفیران قرآنی شهدا
کشف و معدوم‌سازی ۳ میلیون کیلوگرم مواد مخدر طی ۵ سال
اعلام برنامه‌های کمیته امداد در «هفته فرهنگی تهران»
دستور تهیه قابی سه نفره در یک خانواده در رویداد مهیج سه نسلی‌ها
هیات منصفه دادگاه مطبوعات بار دیگر «مصطفی کواکبیان» را مجرم شناخت
زمان و اولویت ثبت‌نام حج اعلام شد
بررسی وظایف متعدد پلیس پیشگیری + فیلم
کاهش ۴۱ درصدی سرقت از سال ۱۴۰۱ تاکنون
اغلب اسکان‌های کارگری پایتخت ناایمن هستند/ برای رفع مشکلات ورزشگاه تختی اقدام شود
کولیوند: دامپزشکان همواره یاریگری صادق برای جمعیت هلال‌احمر هستند
دستور رئیس قوه قضاییه برای کنترل بازار و مقابله قاطعانه با گرانفروشی و احتکار کالا
بیش از ۸۳ درصد از دوربین‌های پایتخت فعال هستند/ چرا برخی از دوربین‌ها از مدار خارج می‌شوند؟
کاشت حدود ۲۰ هزار اصله درخت در چیتگر طی یک سال اخیر
دستگیری یک هنجارشکن به جرم نگهداری سلاح گرم
مدت فعالیت مؤسسات حقوقی به دو سال کاهش یافت
کالای قاچاق به مقصد نرسید/ جریمه هزار و ۶۹۶ میلیارد ریالی قاچاقچی کالا در عسلویه
۷ جوان شرور با شکایت بهزیستی مواجه هستند
۴ همراه‌سرای جدید تهران در مجاورت کدام بیمارستان‌ها قرار دارند؟
هر دو مسیر تونل امیر کبیر امشب مسدود است
مؤسسات حقوقی غیرمجاز را به تدریج غیرفعال می‌کنیم
مجتمع خانواده شماره سه تهران، تاسیس می‌شود
برخورد با واحد‌های صنفی متخلف و رستوران‌های فاقد مجوز
زاکانی: پرونده تکمیل ۷ خط فعال مترو تا آبان‌ماه بسته می‌شود
بررسی فرایند‌های اجرایی عمره مفرده/ جزئیات اعزام‌های جدید