باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی _ در جلسه ستاد بزرگداشت یومالله ۱۳ آبان که با حضور اعضای مجمع نهادهای عضو شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم برگزار شد، برنامههای محوری هفته ملی مبارزه با استکبار جهانی مورد بررسی قرار گرفت.
حجتالاسلاموالمسلمین ذاکری، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم، با اشاره به اهمیت تاریخی این روز، ۱۳ آبان را نماد مبارزه ملت ایران با استکبار جهانی دانست و بر لزوم برگزاری باشکوهتر راهپیمایی امسال تأکید کرد. وی با یادآوری وقایع مهمی، چون تبعید امام خمینی (ره)، شهادت دانشآموزان و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، این مناسبت را بستری مناسب برای تبیین مفاهیم مقاومت و استقلال عنوان کرد.
ذاکری با اشاره به نقش برجسته دانشآموزان در راهپیماییهای سالهای اخیر، خواستار مشارکت خلاقانهتر آنان در طراحی و اجرای برنامههای امسال شد. وی همچنین بر ضرورت توجه ویژه به شهدای دانشآموز، بهویژه در هفته دانشآموز و سالروز شهادت شهید فهمیده، تأکید کرد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی قم، با اشاره به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و شهادت بیش از ۳۰ دانشآموز در آن، این رخداد را نمونهای از ایستادگی ملت ایران در برابر توطئههای دشمن دانست و خواستار بهرهگیری از ظرفیتهای رسانهای، آموزشی و فرهنگی برای تبیین ابعاد این مقاومت شد.
او در ادامه، غزه را نماد جهانی استکبارستیزی معرفی کرد و از برگزاری تجمع ۶ هزار نفره دانشجویان سراسر کشور در هفتم آبان، همزمان با آغاز هفته مبارزه با استکبار، خبر داد. این مراسم با عنوان «استکبارستیزی» و با هدف تقویت انسجام ملی و روایتگری مقاومت، در قم برگزار خواهد شد.
ذاکری در پایان، بر ضرورت فضاسازی خلاقانه مسیر راهپیمایی و پرداختن به پرسشهای بنیادینی، چون «چرا مرگ بر آمریکا؟» تأکید کرد و نقش معلمان در جهاد تبیین و آموزش مفاهیم استقلال و مقاومت را کلیدی دانست.