باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - «کارولین لویت»، سخنگوی کاخ سفید، روز دوشنبه گفت که دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، خواستار برقراری آتشبس در غزه و همچنین آزادی اسرای اسرائیلی در سریعترین زمان ممکن است و چارچوب ۲۰ مادهای او در حال حاضر در مذاکرات غیرمستقیم در مصر در دست بحث است.
لویت در جریان جلسه توجیهی مطبوعاتی خود در کاخ سفید گفت: «همه طرفین این درگیری توافق دارند که این جنگ باید پایان یابد.» او تلاشهای ترامپ برای دستیابی به یک توافق از طریق طرح ۲۰ مادهایاش را «واقعاً قابل توجه» خواند.
وقتی از او پرسیده شد که آیا ضربالاجل یکشنبه داده شده به حماس توسط ترامپ نقض شده است، لویت توضیح داد که حماس در روز جمعه چارچوب پیشنهادی ترامپ را پذیرفته و ترامپ خواهان آزادی اسرا در اسرع وقت است.
او در پایان گفت که گام بعدی «اطمینان از ایجاد یک صلح پایدار و بادوام در غزه» و تبدیل کردن آن به «جایی است که دیگر امنیت اسرائیل یا ایالات متحده را تهدید نکند.»
منبع: رویترز