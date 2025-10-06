مدیر امور برق شهرستان هیرمند گفت: بر اثر باد و طوفان شدید در این منطقه، ۱۶ اصله پایه شبکه توزیع برق و ۴۰۰ متر شبکه دچار خسارت شد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ محمد علی مرادی اظهار داشت: پرسنل امور برق شهرستان هیرمند به محض اطلاع از این خسارت به محل‌های آسیب دیده اعزام و نسبت به اصلاح شبکه اقدام کردند.

وی ادامه داد: میزان اعتبار خسارت وارد شده حدود ۹ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر تمامی خطوط این منطقه پایدار است، ادامه داد: مشترکان برق در صورت بروز هر گونه خسارت یا خاموشی وارده می‌توانند از طریق اپلیکیشن برق من، یا سامانه ۱۲۱ درخواست خود را ثبت و پیگیری نمایند.

منبع روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان