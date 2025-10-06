رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در نامه‌ای به وزیر آموزش و پرورش خواستار بررسی دقیق درباره فوت دانش‌آموز زنجانی و ارائه گزارش به این کمیسیون شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - متن نامه علیرضا منادی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات به علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش به شرح زیر است.

«بسم االه الرحمن الرالرحیم"

جناب آقای دکترکاظمی، وزیر محترم آموزش و پرورش

سلام علیکم؛

احتراما مطلع شدیم دانش آموزی به نام نیما نجفی که در مقطع متوسطه اول در روستای سهرین از توابع زنجان مشغول به تحصیل بوده است در تاریخ ۱۴۰۴/۷/۹ به دلیل ایست قلبی ناشی از تنبیه بدنی و فشار جسمانی از سوی مسئولان مدرسه فوت نموده است. این اتفاق بسیار غم انگیز باعث تألم شدید اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی شده است.

ضمن عرض تسلیت به خانواده آن مرحوم، لطفا دستور فرمایید تا ضمن بررسی دقیق موضوع و گزارش نتیجه آن به این کمیسیون، دستورات لازم داده شود تا دیگر شاهد چنین حوادث تلخ و غم انگیزی نباشیم.»

 
 
