گفتگوی ویژه خبری دوشنبه شب به موضوع چشم انداز تحولات غرب آسیا پس از طوفان الاقصی اختصاص داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ حسین کاظمی قمی کارشناس ارشد مسائل بین الملل در برنامه گفتگوی ویژه خبری با اشاره به گذشت دو سال از وقوع طوفان الاقصی گفت: ترامپ به صورت تمام قد از رژیم کودک کش صهیونیستی حمایت می‌کند با این حال اذعان دارد که طوفان الاقصی در سه هزار سال گذشته بی نظیر است.

وی ادامه داد: طی ۷۶ سال گذشته که از شکل‌گیری رژیم جعلی صهیونیستی می‌گذرد اسرائیل همواره دست به اقداماتی علیه مردم فلسطین زده است و هیچگاه از این هدف خود دست نکشیده است، لذا این اولین بار نبود که رژیم صهیونیستی هزاران نفر انسان بی‌گناه را در فلسطین به شهادت رساند.

کاظمی قمی بیان کرد: رژیم صهیونیستی خود را قبل از طوفان الاقصی برای یک عملیات بزرگ علیه مردم فلسطین آماده می‌کرد،لذا ۷ اکتبر حماس در برابر این تفکر و ایده رژیم صهیونیستی قد علم کرد.

وی ادامه داد: وقتی طوفان الاقصی به وقوع پیوست نقشه های اسرائیل و سیستم‌های جاسوسی او بر هم خورد، در نتیجه اصل غافلگیری در این عملیات اهمیت بسزایی دارد.

کارشناس ارشد مسائل بین‌الملل تصریح کرد: این عملیات به قدری حساس بود که طراحان اصلی حماس این برآورد را داشتند که این مسئله باید سری بماند،تا جایی که بسیاری از بدنه این تشکیلات از طوفان الاقصی اطلاعی نداشتند.

کاظمی قمی بیان کرد: رژیم صهیونیستی هیچ خط قرمز انسانی ندارد،طرح آتش بس که امروز از سوی آمریکا مطرح شد به خوبی شکست اسرائیل را ثابت می‌کند، قاطعانه میتوان گفت که تک تک مردم غزه یک عنصر مقاومت بودند و حاضر نشدند تا لحظه آخر سرزمین خود را ترک کنند.

وی اظهار کرد: رژیم صهیونیستی اکنون منفورترین رژیم در سراسر جهان است، آمار خودکشی‌ها در ارتش اسرائیل بسیار بالا است و فرار از خدمت در سرزمین های اشغالی به یک امر طبیعی تبدیل شده است .

کارشناس ارشد مسائل بین الملل گفت: ترامپ از طرح صلح غزه به دنبال حمایت از رژیم صهیونیستی است ،اگر رژیم در از بین بردن حماس و اشغال سرزمین‌ها موفق شده بود دیگر طرحی ارائه نمی‌شد پس می‌توان گفت که اسرائیل شکست خورده است و اکنون نیز با چالش‌های داخلی زیادی دست و پنجه نرم می‌کند.

کاظمی قمی بیان کرد: نتانیاهو آنقدر در سطح بین المللی منفور شده که ترامپ نمی‌تواند به صورت علنی از او حمایت کند، ترامپ صراحتاً موضوع غزه را مربوط به صلح در کل خاورمیانه می‌داند لذا به عبارت دیگر طرح صلح رئیس جمهور آمریکا نقشه‌ای برای نجات نتانیاهو بود.

وی متذکر شد: اگر حماس با صلح ترامپ مخالفت می‌کرد بلافاصله در یک جنگ روانی سنگین قرار می‌گرفت و رژیم صهیونیستی فضا را به گونه‌ای جلوه می‌داد که گویا خواهان صلح است و این حماس است که باعث کشته شدن مردم می‌شود لذا معتقدم موضع‌گیری حماس بسیار خردمندانه و هوشمندانه بود.

کارشناس ارشد مسائل بین الملل تاکید کرد: امروز کشورهای عربی که طرح عادی‌سازی روابط با اسرائیل را دنبال می‌کنند خود از خلع سلاح محور مقاومت بیمناک هستند.

کاظمی قمی افزود: شرایطی که امروز در داخل رژیم صهیونیستی وجود دارد،همچنین جوی که اکنون بر منطقه حاکم است بیانگر این است که تاب آوری اسرائیل به پایان رسیده است لذا بنده با وجود تمام مصائبی که به وجود آمد آینده غزه را بسیار روشن می‌بینم.