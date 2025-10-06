باشگاه خبرنگاران جوان _ مراسم افتتاحیه «نمایشگاه دستاورد‌های فناورانه علوم اسلامی» که با هدف معرفی و رونمایی از آخرین پیشرفت‌های حوزه فناوری و علوم اسلامی برپا شده است، شاهد سخنرانی و حضور شخصیت‌های برجسته‌ای از حوزه و دانشگاه خواهد بود.

در این مراسم حجج اسلام و المسلمین سید سعیدرضا عاملی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و نجف لک‌زایی، رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و همچنین محمدحسین بهرامی، رئیس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی سخنرانی خواهند کرد.

این رویداد فناورانه فردا سه‌شنبه ۱۵ مهرماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۳ در قم، بلوار جمهوری اسلامی، نبش کوی چهار - مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی برگزار می‌شود.

این نمایشگاه با همت مراکز مرتبط حوزوی، بستری برای تلاقی دانش‌های نوین و مبانی علوم اسلامی فراهم آورده است تا تحولات فناورانه در خدمت ترویج معارف اسلامی قرار گیرد.

گفتنی است، این نمایشگاه به مدت دو روز و روز پنجشنبه ۱۷ مهرماه نخستین همایش ملی علوم اسلامی انسانی دیجیتال به همت مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی برگزار می‌شود.