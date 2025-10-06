جمعی از مسئولان دانشگاه تهران، شامگاه ۱۴ مهرماه، با حضور در بیمارستان، با دانشجویان مصدوم حادثه آزمایشگاه دانشکدگان فنی ملاقات و آخرین وضعیت درمانی آنها را پیگیری کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس و جمعی از مسئولان دانشگاه تهران، شامگاه ۱۴ مهرماه، با حضور مجدد در بیمارستان، با دانشجویان مصدوم حادثه آزمایشگاه دانشکدگان فنی ملاقات و آخرین وضعیت درمانی آنها را پیگیری کردند.

 در این دیدار، محمدحسین امید با ابراز خرسندی از بهبودی دانشجویان، در جریان آخرین پیگیری‌ها در روند درمان آنان قرار گرفت و دستورات لازم برای اقدامات فوری در این زمینه را به مسئولین داد.

رئیس دانشگاه تهران در این دیدار گفت: ضایعه از دست دادن مهندس کلاته، داغی است که به این زودی تسکین نمی‌یابد، اما خدا را شاکریم که دو دانشجوی عزیز دیگر ما بحمدالله دچار مشکل جدی نشدند و دانشگاه همان‌طور که از لحظات اولیه در کنار آنان بود، تا آخرین لحظه که نیاز باشد، با تمام قوا در خدمت این دو فرزند خود خواهد بود و از هر اقدامی که لازم باشد فروگذار نخواهد کرد.

در این دیدار، هم‌چنین دو دانشجوی مصدوم حادثه، ضمن روایت روز و زمان حادثه و ارائه اطلاعاتی در مورد روند درمان خود، درخواست‌هایی از رییس دانشگاه در مورد گرفتن فرصت برای ادامه کارهای پژوهشی و تحصیلی خود داشتند که با همه آنها موافقت شد.

رئیس دانشگاه تهران هم‌چنین با تشکر از مسئولین دانشگاه علوم پزشکی و کادر بیمارستان گفت: با لطف ریاست دانشگاه علوم پزشکی تهران و ریاست بیمارستان، بهترین پزشکان در همه زمینه‌ها در کنار کادر خدوم درمان بیمارستان قرار گرفتند و این روند ادامه خواهد داشت تا درمان آنان کامل شده و دانشگاه، فرزندان خود را دوباره سالم و شاداب در محیط آموزشی خود ببیند.

بر اساس آخرین گزارشات کادر درمان بیمارستان، حال فاطمه کفاش و رضا پارسی؛ دو دانشجوی مصدوم خوب و آماده ترخیص هستند، اما به دلیل تاکید دانشگاه تهران برای مراقبت کامل و اطمینان از عدم وجود هر گونه مشکل، تا چند روز آینده نیز در بیمارستان، تحت نظر پزشکان خواهند بود.

منبع: دانشگاه تهران

برچسب ها: دانشگاه تهران ، حادثه انفجار
خبرهای مرتبط
رئیس دانشگاه تهران اعلام کرد:
تشکیل ۲ تیم برای بررسی حادثه انفجار در آزمایشگاه دانشکدگان دانشگاه تهران
فعالیت کمیته علت‌یابی حادثه آزمایشگاه دانشگاه تهران آغاز شد
رئیس دانشگاه تهران با حضور در بیمارستان اعلام کرد:
نگرانی درباره وضعیت دو دانشجوی مصدوم برطرف شده و آسیب‌دیدگی‌ها خیلی جدی نیست
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
یک کشف انقلابی برای سرعت بخشیدن به شارژ باتری
تحول در اینترنت ایران با بزرگترین پروژه ICT؛ اتصال به فیبر نوری رایگان می‌شود؟
چند علت سردرد که به فشار خون یا کمبود خواب مرتبط نیستند
برندگان جایزه نوبل پزشکی ۲۰۲۵ اعلام شدند
فعالیت کمیته علت‌یابی حادثه آزمایشگاه دانشگاه تهران آغاز شد
تلاش ناسا برای استقرار زرادخانه هسته‌ای در ماه
رونمایی از اولین بازی طراحی‌شده توسط هوش مصنوعی
مهلت ثبت‌نام در آزمون سنجش استاندارد مهارت‌های زبان فارسی تمدید شد
۵ علامت پنهان که ممکن است نشان دهنده بیماری‌های جدی باشند
تحول دیجیتال در معاملات خودرو و ملک مبتنی بر وب‌سرویس‌های ترکیبی
آخرین اخبار
آخرین وضعیت درمان دانشجویان مصدوم انفجار آزمایشگاه دانشگاه تهران
ورود کمیسیون آموزش به موضوع فوت دانش‌آموز زنجانی
صنایع خلاق؛ پلی میان فرهنگ و اقتصاد در مسیر توسعه نوین ایران
تحول دیجیتال در معاملات خودرو و ملک مبتنی بر وب‌سرویس‌های ترکیبی
۵ علامت پنهان که ممکن است نشان دهنده بیماری‌های جدی باشند
شناسایی رسوبات یخ در دهانه‌های ماه
تلاش ناسا برای استقرار زرادخانه هسته‌ای در ماه
یک کشف انقلابی برای سرعت بخشیدن به شارژ باتری
چند علت سردرد که به فشار خون یا کمبود خواب مرتبط نیستند
رونمایی از اولین بازی طراحی‌شده توسط هوش مصنوعی
تقویت همکاری منطقه‌ای از طریق ادغام هوش مصنوعی و اطلاعات مکانی
خدمات مالی صندوق نوآوری به دانش‌بنیان‌ها به بیش از ۱۱۴ همت رسید
رنجبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شد
مهلت ثبت‌نام در آزمون سنجش استاندارد مهارت‌های زبان فارسی تمدید شد
تمرکز بر توسعه عدالت آموزشی و تقویت هویت ملی نسل آینده
برندگان جایزه نوبل پزشکی ۲۰۲۵ اعلام شدند
مهاجرت از کابل مسی به فیبر نوری ضروری است
تحول در اینترنت ایران با بزرگترین پروژه ICT؛ اتصال به فیبر نوری رایگان می‌شود؟
آیین‌نامه استخدام اعضای غیر هیات علمی دانشگاه‌ها تصویب شد
فعالیت کمیته علت‌یابی حادثه آزمایشگاه دانشگاه تهران آغاز شد
افسردگی از شایع‌ترین اختلالات خلقی/ خوددرمانی خطرناک است
تسهیلات بیش از ۸ میلیارد تومانی اکوسیستم فناوری و نوآوری برای شرکت‌های دانش‌بنیان
فرصت دیدار با ابرماه پرفروغ/ اوج بارش شهابی اژدهایی زیر نور مهتاب
۱۳ آبان امسال محتوایی‌تر برگزار می‌شود
آغاز ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان آزمون ارشد از امروز/ ممنوعیت شرکت مجدد در آزمون ۱۴۰۵
جزئیات دستورالعمل جدید فروش اینترنتی دارو