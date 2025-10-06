جمعی از مسئولان دانشگاه تهران، شامگاه ۱۴ مهرماه، با حضور در بیمارستان، با دانشجویان مصدوم حادثه آزمایشگاه دانشکدگان فنی ملاقات و آخرین وضعیت درمانی آنها را پیگیری کردند.

در این دیدار، محمدحسین امید با ابراز خرسندی از بهبودی دانشجویان، در جریان آخرین پیگیری‌ها در روند درمان آنان قرار گرفت و دستورات لازم برای اقدامات فوری در این زمینه را به مسئولین داد.

رئیس دانشگاه تهران در این دیدار گفت: ضایعه از دست دادن مهندس کلاته، داغی است که به این زودی تسکین نمی‌یابد، اما خدا را شاکریم که دو دانشجوی عزیز دیگر ما بحمدالله دچار مشکل جدی نشدند و دانشگاه همان‌طور که از لحظات اولیه در کنار آنان بود، تا آخرین لحظه که نیاز باشد، با تمام قوا در خدمت این دو فرزند خود خواهد بود و از هر اقدامی که لازم باشد فروگذار نخواهد کرد.

در این دیدار، هم‌چنین دو دانشجوی مصدوم حادثه، ضمن روایت روز و زمان حادثه و ارائه اطلاعاتی در مورد روند درمان خود، درخواست‌هایی از رییس دانشگاه در مورد گرفتن فرصت برای ادامه کارهای پژوهشی و تحصیلی خود داشتند که با همه آنها موافقت شد.

رئیس دانشگاه تهران هم‌چنین با تشکر از مسئولین دانشگاه علوم پزشکی و کادر بیمارستان گفت: با لطف ریاست دانشگاه علوم پزشکی تهران و ریاست بیمارستان، بهترین پزشکان در همه زمینه‌ها در کنار کادر خدوم درمان بیمارستان قرار گرفتند و این روند ادامه خواهد داشت تا درمان آنان کامل شده و دانشگاه، فرزندان خود را دوباره سالم و شاداب در محیط آموزشی خود ببیند.

بر اساس آخرین گزارشات کادر درمان بیمارستان، حال فاطمه کفاش و رضا پارسی؛ دو دانشجوی مصدوم خوب و آماده ترخیص هستند، اما به دلیل تاکید دانشگاه تهران برای مراقبت کامل و اطمینان از عدم وجود هر گونه مشکل، تا چند روز آینده نیز در بیمارستان، تحت نظر پزشکان خواهند بود.

