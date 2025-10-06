باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- تنگه شیرز یکی از مناطق کمتر دیدهشده و بکر کوهدشت است.
مناظر طبیعی این دره و اطراف آن، با آبوهوای دلنشین و چشماندازهای خیرهکننده، تصویری ماندگار در ذهن هر بازدیدکننده ایجاد میکند و هر قدم در این منطقه، حسی تازه از آرامش و اتصال با طبیعت به همراه دارد
این پل دو دره را به هم متصل کرده و بر فراز رودخانهای کوچک نصب شده است.
پل معلق شیرز علاوه بر تجربه هیجان و آرامش، مکانی عالی برای خلق خاطرات و ثبت عکسهای زیبا است. ترکیب طراحی مدرن پل و مناظر طبیعی، تجربهای است که هر بازدیدکنندهای را برای همیشه در ذهن خود نگه میدارد.