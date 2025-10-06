باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- بارانی، شهردار خرمآباد گفت: «ساختار هویتی و ژنتیکی خرمآباد بر پایه تاریخ و طبیعت استوار است و این دو مؤلفه، بستری طبیعی برای رشد گردشگری سلامت فراهم کردهاند.»
بارانی بیرانوند با اشاره به تجربه موفق مشهد در جذب گردشگران درمانی، تأکید کرد: «در مشهد، همافزایی میان مشاغل شهری و مراکز درمانی به حدی است که حتی رانندگان تاکسی نقش راهنمای گردشگران را ایفا میکنند. خرمآباد نیز با بهرهگیری از این الگو و ظرفیتهای بومی خود میتواند در این مسیر گام بردارد.
شهردار خرمآباد از آمادهسازی چند واحد VIP در هتل شهرداری طی ماههای آینده خبر داد و گفت: «این فضاها برای اسکان بیماران و همراهان آنان طراحی شده تا خدماتی در شأن مردم و نام خرمآباد ارائه شود.»
وی با بیان اینکه توسعه گردشگری سلامت میتواند بهصورت مستقیم بر بهبود وضعیت معیشتی مردم تأثیر بگذارد، تصریح کرد: «شهرداری آمادگی دارد تا وظایف و مأموریتهای خود را در هماهنگی با سایر دستگاهها بازتعریف کند تا این ظرفیت به نقطه مطلوب برسد.»
بارانی بیرانوند در پایان ابراز امیدواری کرد: «اجرای این طرح بهشتاب گرفتن روند جذب گردشگران سلامت و ارتقای کیفیت خدمات شهری منجر شود.»