مهمترین بازی هفته هفتم لیگ دسته اول فوتبال با پیروزی سایپا مقابل مس سونگون رقم خورد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ رقابت‌های هفته هفتم فصل جاری لیگ دسته اول فوتبال کشور امروز در شهر‌های مختلف پیگیری شد که در یکی از مهم‌ترین بازی‌ها سایپا موفق به پیروزی مقابل میزبان خود مس سونگون شد تا فاصله خود را با نساجی مازندران به دو امتیاز برساند.

سایپا با این پیروزی ۱۲ امتیازی شد تا در رده دوم جدول قرار بگیرد. همچنین فرد البرز نیز با برد امروز مقابل شهرداری نوشهر به رتبه چهارم جدول صعود کرد.

نتایج بازی‌های امروز هفته هفتم لیگ دسته اول به شرح زیر است:

* فرد البرز ۲ - شهرداری نوشهر یک

* مس سونگون صفر - سایپا یک

* داماش گیلان یک - نیروی زمینی یک

* هوادار صفر - پارس جنوبی جم یک

