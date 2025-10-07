پیشکسوت پرسپولیس می‌گوید که نه تنها شرایط سرخپوشان بلکه احوال فوتبال ایران خوب نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - حمید استیلی پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس درباره شرایط این روز‌های سرخپوشان اظهار کرد: نه تنها شرایط پرسپولیس، بلکه  احوال  فوتبال ایران خوب نیست. اکثر تیم‌ها با بحران مواجه هستند و این بحران هم در بحث مدیریتی و هم در بحت کادر فنی است. امیدوارم در فیفا دی بتوانند وضعیت فوتبال را  سرو سامان بدهند ، چون حال مردم خوب نیست. تیم‌های پرطرفدار هنوز نتوانستند نتیجه لازمه را بگیرند و الان می‌بینید تیم‌های پایین جدول که کسی توقع نداشت مثل فجرشهید سپاسی، چادر ملو و آلومینیوم  فوق العاده خوب کار کردند و یکسری تیم‌ها که می‌گفتند ما بازیکن نداریم، چند بازیکن جوان دارند که خوب بازی می‌کنند.

استیلی درباره اینکه  برای بازیکن جوانی مثل فخریان حاشیه درست شد، گفت: همه توضیحات را دادند و قدر بازیکنان جوان را باید دانست و آنها سرمایه‌های فوتبال هستند و حالا بحث‌های حاشیه‌ای که به وجود می‌آید، مشکل اصلی ما سوء مدیریت است و این باعث می‌شود که فوتبال ما لطمه بخورد و در فوتبال و بخش‌های دیگر هم هست. کشور از مدیریت دارد آسیب می‌بیند و اگر این درست شود خیلی جا‌های ما درست می‌شود و اگر این مشکل درست نشود، کار فوتبال سخت می‌شود.

پیشکسوت پرسپولیس درباره اینکه مالک باشگاه گفته که ما ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای سرخپوشان هزینه کردیم، گفت: مشکل ما همیشه مسائل مالی بود و همواره می‌نالیدیم که پول نداریم، اما خدا را شکر پول داریم، اما سوء مدیریت داریم، چون نتوانستیم خوب کار کنیم. اگر پول داشته باشیم و نتوانیم مدیریت کنیم قطعا نمی‌توانیم نتیجه بگیریم. وقتی من وارد باشگاه پرسپولیس شدم، باشگاه زیر نظر سازمان تربیت بدنی بود و ما پولی نداشتیم. وقتی من سرمربی پرسپولیس بودم از لحاظ مالی در مضیقه بودیم، اما الان تیم از لحاظ مالی مشکلی ندارد. ما باید زیر ساخت‌های خود را درست کنیم. تا چه زمانی باید منتظر باشیم که فدراسیون فوتبال به ما استادیوم بدهد و برای خودمان باید ورزشگاه، زیر ساخت و آکادمی بسازیم. شما می‌بینید که نیروی انسانی و جوانان ما چقدر خوب هستند و در لیگ دیدید و تیم‌های فجر شهید سپاسی، استقلال خوزستان، چادر ملو و شمس آذر  چه جوانانی دارند که می‌توانند کمک کنند. ما نه تنها در فوتبال در بخش‌های دیگر هم در مدیریت مشکل داریم و اگر آدم‌ها جای خود بنشینند قطعا مشکلات ما کمتر می‌شود.

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، لیگ برتر فوتبال
تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۹
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
...
۱۰:۴۷ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
مشکل فوتبال ما سو مدیریتی نیست جناب استیلی بلکه پرداخت های کلان به بازیکنانه. و حلال نیست .
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۵ ۱۵ مهر ۱۴۰۴
سوء مدیریت نیست، مشکل پول مفت گرفتن شما فوتبالستهاست پول مفت بی اعتبارتون کرده
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۳ ۱۵ مهر ۱۴۰۴
سازمانی که تو من را انتخاب کن من هم تو را انتخاب می‌کنم رای گیری فدراسیون‌ها این طور هست کفاشیان رییس فدراسیون ها انتخاب میکند رییس فدراسیون ها هم کفاشیان را انتخاب میکنند به این میگویند بن بست قانون
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۳ ۱۵ مهر ۱۴۰۴
چند دهه هست تو همه زمینه ها داریم کلمه سو مدیریت رو میشنویم
خسته شدیم دیگه
۰
۵
پاسخ دادن
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۱۵:۱۳ ۱۵ مهر ۱۴۰۴
رئیس فدراسیونی که پرونده ترکمنچای ویلموتس داره دوباره میشه رئیس فدراسیون صد درصد نشانه لابی و فسادهست
ماتو ایران بازرسی درست حسابی نداریم که مستقل باشه و صاحب قدرت
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۱ ۱۵ مهر ۱۴۰۴
نمیدون ایران غز کفاشیان تاج چی دیدن که دست از این دو مدیر نمیشورن کسی که واقعا لایق فوتباله حمایتش کنن
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۹ ۱۵ مهر ۱۴۰۴
خوبه .که همتون عدم کارایی فوتبال را بگردن بگیرید
میلیاردها تومان هزینه میشه
بدون کارایی
باید واقعا انقلابی در ورزش مان صورت پذیرد تا
مثبت ثمر باشد
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۶ ۱۵ مهر ۱۴۰۴
فوتبال به چه درد مردم می خوره ،بود و نبودش برای من جوان فرقی نداره
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۴ ۱۵ مهر ۱۴۰۴
سومدیریت??اصلا مدیریتی نیس ?
۰
۶
پاسخ دادن
