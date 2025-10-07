باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - حمید استیلی پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس درباره شرایط این روز‌های سرخپوشان اظهار کرد: نه تنها شرایط پرسپولیس، بلکه احوال فوتبال ایران خوب نیست. اکثر تیم‌ها با بحران مواجه هستند و این بحران هم در بحث مدیریتی و هم در بحت کادر فنی است. امیدوارم در فیفا دی بتوانند وضعیت فوتبال را سرو سامان بدهند ، چون حال مردم خوب نیست. تیم‌های پرطرفدار هنوز نتوانستند نتیجه لازمه را بگیرند و الان می‌بینید تیم‌های پایین جدول که کسی توقع نداشت مثل فجرشهید سپاسی، چادر ملو و آلومینیوم فوق العاده خوب کار کردند و یکسری تیم‌ها که می‌گفتند ما بازیکن نداریم، چند بازیکن جوان دارند که خوب بازی می‌کنند.

استیلی درباره اینکه برای بازیکن جوانی مثل فخریان حاشیه درست شد، گفت: همه توضیحات را دادند و قدر بازیکنان جوان را باید دانست و آنها سرمایه‌های فوتبال هستند و حالا بحث‌های حاشیه‌ای که به وجود می‌آید، مشکل اصلی ما سوء مدیریت است و این باعث می‌شود که فوتبال ما لطمه بخورد و در فوتبال و بخش‌های دیگر هم هست. کشور از مدیریت دارد آسیب می‌بیند و اگر این درست شود خیلی جا‌های ما درست می‌شود و اگر این مشکل درست نشود، کار فوتبال سخت می‌شود.

پیشکسوت پرسپولیس درباره اینکه مالک باشگاه گفته که ما ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای سرخپوشان هزینه کردیم، گفت: مشکل ما همیشه مسائل مالی بود و همواره می‌نالیدیم که پول نداریم، اما خدا را شکر پول داریم، اما سوء مدیریت داریم، چون نتوانستیم خوب کار کنیم. اگر پول داشته باشیم و نتوانیم مدیریت کنیم قطعا نمی‌توانیم نتیجه بگیریم. وقتی من وارد باشگاه پرسپولیس شدم، باشگاه زیر نظر سازمان تربیت بدنی بود و ما پولی نداشتیم. وقتی من سرمربی پرسپولیس بودم از لحاظ مالی در مضیقه بودیم، اما الان تیم از لحاظ مالی مشکلی ندارد. ما باید زیر ساخت‌های خود را درست کنیم. تا چه زمانی باید منتظر باشیم که فدراسیون فوتبال به ما استادیوم بدهد و برای خودمان باید ورزشگاه، زیر ساخت و آکادمی بسازیم. شما می‌بینید که نیروی انسانی و جوانان ما چقدر خوب هستند و در لیگ دیدید و تیم‌های فجر شهید سپاسی، استقلال خوزستان، چادر ملو و شمس آذر چه جوانانی دارند که می‌توانند کمک کنند. ما نه تنها در فوتبال در بخش‌های دیگر هم در مدیریت مشکل داریم و اگر آدم‌ها جای خود بنشینند قطعا مشکلات ما کمتر می‌شود.