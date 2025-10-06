مدیرکل صندوق بیمه روستایی آذربایجان غربی از امکان خرید سنوات سربازی و ارائه خدمات غیرحضوری در صندوق بیمه روستایی خبر داد.

سرپرست اداره کل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر آذربایجان غربی، به مناسبت روز ملی روستا در گفتگو با خبرنگاران از فعال شدن خدمات غیر حضوری و امکان خرید سنوات سربازی در صندوق بیمه اجتماعی روستائیان، کشاورزان و عشایر خبر داد و گفت: خدمات غیر حضوری از طریق پایگاه اینترنتی صندوق به آدرس www.roostaa.ir و برنامه «بیمه روستایی» که در کافه بازار در دسترس است، ارائه می‌شود.

یوسف رحیمی سپس به افزایش ۲۰ درصدی حقوق مستمری بگیران صندوق بیمه اجتماعی اشاره کرد و  افزود: صندوق دارای ۸ هزار و  نفر ۳۰۰ مستمری‌بگیر در آذربایجان غربی است و میزان مستمری‌ها از ابتدای امسال ۲۰ درصد افزایش یافته است که با حقوق تیر ماه واریز شده است.

وی ادامه داد: در استان ۷۱ کارگزاری صندوق بیمه اجتماعی روستائیان فعال است و روستاییان می‌توانند به صورت حضوری و یا غیر حضوری به خدمات بیمه‌ای خود از خدماتی چون تمدید بیمه، ثبت نام و نقل و انتقال سنوات بیمه اقدام کنند.

سرپرست صندوق بیمه کشاورزان روستاییان و عشایر همچنین از پرداخت تسهیلات ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومانی به ۹۰۰ نفر از مستمری‌بگیران صندوق بیمه اجتماعی خبر داد و گفت: این وام‌ها با بازپرداخت ۳۶ ماهه از طریق بانک‌های عامل کشاورزی و ملت پرداخت می‌شود.

رحیمی، با بیان اینکه آذربایجان غربی در راستای اجرای قانون حمایت از جوانی جمعیت، اقدام به بیمه رایگان زنان روستایی در استان که دارای سه فرزند یا بیشتر هستند کرده است گفت: در همین راستا آذربایجان غربی با تحت پوشش قراردادن بیش از سی هزار نفر از زنان روستایی رتبه اول کشوری را کسب کرده است.

پوشش بیمه ای بالاتر از میانگین کشوری در آذربایجان غربی

وی گفت: صندوق بیمه روستاییان استان با جذب ۲۶۵ هزار نفر طی بیست سال گذشته که ۵۰ درصد از جامعه هدف استان را تشکیل می دهد و بالاتر از میانگین کشوری عمل کرده است و از این بابت مقام نخست کشوری را نیز به خود اختصاص داده است.

سرپرست صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر آذربایجان غربی با بیان اینکه حق بیمه صندوق سالانه دریافت می‌شود و ۷۰ درصد آن مشمول سوبسید بوده و توسط دولت پرداخت می‌شود گفت: در نیمه اول سال جاری، ۸ هزار و ۲۰۰ نفر به جمع بیمه‌شدگان صندوق بیمه اجتماعی در استان اضافه شده‌اند.

رحیمی خاطر نشان کرد: کشاورزان، شاغلان فصلی، قالی بافان، مهندسان کشاورزی، شاغلان صنایع دستی، کولبران، زنبورداران، رانندگان جاده ای و دارندگان مهارت حرفه ای ساکنان شهر‌های زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت و همچنین روستاییان و عشایر ۱۸ تا ۵۰ سال را جامعه هدف صندوق بیمه اجتماعی روستائیان، کشاورزان و عشایر ، عنوان کرد.

