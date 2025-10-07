باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - علی اکبر طاهری مدیرعامل سابق باشگاه پرسپولیس درباره اینکه سرخابی‌ها به بخش خصوص واگذار شدند، اما هنوز دغدغه هایشان برطرف نشده است، اظهار کرد: غافل از اینکه ما باید بسترش را آماده کنیم، پول زیادی وارد باشگاه‌ها شد، اگر بستر فراهم نشود، عارضه‌ای به وجود می‌آید و اکنون ما داریم خروجی اش را می‌بینیم. این پولی که دارد وارد باشگاه‌ها می‌شود برای خرج شدن و یا برای سرمایه گذاری می‌آید. قرار نیست این حجم پول فقط صرف روزمرگی شود.

باشگاه های ما دچار روزمرگی شدند

او افزود: ما دچار روزمرگی شدیم و اصلا برنامه‌ای در باشگاه‌های ما نیست. من به تمام تیم‌ها احترام می‌گذارم و قابل احترام هستند، اما سرخابی‌ها قوه محرک فوتبال ما هستند. ۶ هفته از لیگ گذشته و هر هفته ۸ بازی بوده است و ماکسیمم امتیاز ۱۴۴ امتیاز است و پایین‌ترین آن ۹۶ امتیاز است. هر چقدر ما به امتیاز بالاتر برویم نشان دهنده لیگ خوب، توانمند و قوی است و خروجی آن بازیکنان و تیم ملی خوبی داریم و در رقابت‌هایی آسیایی هم موفق هستیم. اینکه برویم نتایج بدی در آسیا بگیریم برای حیثیت فوتبال ما خوب نیست. امتیازات لیگ ما به حداقل دارد می‌رسد و مساوی‌ها زیاد است و اختلاف و فاصله تیم‌ها با هم کم است و یک دفعه یک تیم از رده دهم به رده اول صعود می‌کند و این نشان دهنده این است که لیگ ما قوی نیست و در این لیگ بازیکن خوب هم نمی‌آید و خروجی مان بازیکن خوب نیست.

ما نگاهمان به صنعت فوتبال نیست

طاهری خاطر نشان کرد: اگر ما می‌خواهیم لیگ خود را درست کنیم باید سخت افزار و نرم افزار خوبی داشته باشیم. توپ در ورزشگاه درفشی فر پله پله می‌شد و الان هم ورزشگاه تختی به این صورت است و خیلی وقت هست که به این ورزشگاه توجه نشده است و نگاهمان به صنعت فوتبال نیست. ما همان موقع دیدیم که سخت افزار مشکل داریم و زمان مدیریت دکتر گودرزی بود و به ورزشگاه شهید کاظمی نقل مکان کردیم. من برای باشگاه استقلال هم ورزشگاه امام رضا را گرفتم، اما قرار نبود که فقط این ۲ ورزشگاه بمانند. بحث حرفه‌ای گری، بازیکن در فضای فوتبال می‌رود و آنچه مربی به او می‌گوید که در بازی باید چه کار کند. ما نباید فکر کنیم که ۹۰ دقیقه زمان طولانی است و به فوریت تمام می‌شود.

بی توجهی به برخی از مسائل باعث شده که مشکلات پرسپولیس حل نشود

مدیرعامل سابق پرسپولیس بیان کرد: اینکه ما از زیر ساخت صحبت می‌کنیم فقط شامل چمن، زمین تمرین نیست و فرایندی در سازمان ما صورت می‌گیرد که یک بخش آن مسائل سخت افزاری و نرم افزاری هستند و ما المان‌هایی را که می‌چینیم، می‌بینیم که خروجی آن خراب است. به مسائل مالیاتی و قراردادی توجهی نمی‌شود و یک دفعه می‌آید و پرونده به مراجع بین المللی می‌رود و پنجره نقل و انتقالاتی بسته می‌شود و آسیب آن را باشگاه می‌بیند. تمام فشار‌ها بر این بود که پول نیست، اما الان که پول هست، چرا مسئله حل نشده است. علت اینکه مسئله باشگاه برطرف نشده به خاطر این است که فرایند درست نیست و المان‌ها درست انتخاب نشده‌اند و ارتباطات درست نیستند.

خزانه باز در اختیار باشگاه پرسپولیس است

او ادامه داد: مجمع باشگاه در زمان گذشته مشکل داشت و وزارت ورزش و دولت در مجمع بودند و به خاطر مسائل حرفه‌ای نمی‌توانستند پول به باشگاه بدهند و من خودم با کارگزاری و گرفتن اسپانسر هزینه باشگاه را تامین می‌کردم، اما الان باشگاه بودجه ندارد بلکه خزانه باز در اختیار دارد. شما در سرفصل‌های سایت کدال ببینید خیلی از پول‌ها آمده و در جاری شرکا می‌گذارند. شما وقتی به عنوان فرد حقیقی یک پولی به کسی می‌دهید از او می‌خواهید که در ازای آن پول یک خدماتی ارائه بدهید و یا پول را قرض می‌دهید و زمان تعیین می‌کنید که پول را بگیرید. یا اینکه می‌گویید من این پول را می‌گیرم. این پول زیاد یا باید افزایش سرمایه شود و یا باید تحت قراردادی قرار بگیرد و یا تبدلیش کنند. مثلا سهامدار ما بیاید قرارداد اسپانسری ببندد و رقم را بالا ببرد. پول هنگفت دارد می‌آید، اما پول مسئله نیست و ابزار است.

باشگاه های پرسپولیس و استقلال بنگاه اقتصادی هستند

طاهری درباره اینکه مالک باشگاه پرسپولیس بیان کرده که ۱۵۰۰ میلیارد تومان هزینه برای سرخپوشان صرف شده است، گفت: این پول‌ها تمامی ندارد، چون وقتی پول که می‌آید یا هزینه و یا سرمایه گذاری می‌شود و این پول‌ها دارد هزینه می‌شود. باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال بنگاه‌های اقتصادی هستند و این‌ها باید پول در بیاورند. باشگاه حرفه‌ای فوتبال در دنیا به کجا وصل است و تبلیغات و سرمایه گذاری دارد. ما باید از این فرایند استفاده کنیم و سرمایه گذاری کنیم و آن قدر روزمرگی می‌کنیم و تا پول می‌آید بیاید به فلان بازیکن و دادگاه بدهند. اکنون هم حساب‌ها بسته شده است و پول نمی‌توانند به بازیکن بدهند و باید از جای دیگر این پول تامین شود و این خودش عارضه حسابداری دارد. اگر حساب‌ها شفاف نباشد مشکل به وجود می‌آید.

پول حلال همه مشکلات نیست

او بیان کرد: فقط پول حلال مشکلات نیست، اما می‌تواند ابزاری برای حل مشکلات باشد. پول را دست آدمی بدهند که نسبت به آن فعالیت نادان و جاهل است و یا پول را به کسی بدهند که عالم بر آن فعالیت است و او می‌تواند این پول را مدیریت کرده و مولد کند. مجمع باشگاه پرسپولیس زمانی دست سازمان خصوصی سازی بود و افزایش سرمایه دادند و ۳۵۰ میلیارد تومان با تعریفی سرمایه گذاری کردند و یک گزارش توجیهی دادند و باید پول در سرفصل‌های خود هزینه می‌شد و پول سپرده شد و از محلش وام گرفته شد. آن موقع بانک شهر سهامدار نبود که بهش دادند، اما الان خودش سهامدار است و همچنان این بدهی هست.

طاهری درباره اینکه مالک باشگاه پرسپولیس می‌گوید که ما ۱۵۰۰ میلیارد تومان هزینه کردیم، اما خرید بازیکن با ما نیست، گفت: بله، ایشان نباید بازیکن بگیرد، اما باید آدمی را در صندلی مدیریت باشگاه بگذارد که وظایف خاص داشته باشد و به او بگویند که وظایفش چه مسائلی هست. چرا ما به اینجا می‌رسیم که چنین قرارداد‌های بسته می‌شود و چنین عملکردی به وجود می‌آید و این هم خروجی اش می‌شود.

درویش دلسوز است، مادر بزرگ من هم دلسوز است

مدیرعامل سابق باشگاه پرسپولیس درباره اینکه مالک باشگاه بیان کرده که درویش آن قدر دلسوز است که اگر بداند نمی‌تواند استعفا بدهد، اما هنوز به جمع بندی نهایی نرسیدند، گفت: مثالی وجود دارد که می‌گویند فلانی در مدیریت آدم خوبی است و مادر بزرگ من هم خوب هست، اما دیگر کاری از دست درویش برنمی آید. اینکه درویش دلسوز است، بنده هم دلسوز هستم. هر کسی در جایگاه خودش بازدهی دارد، اما خروجی مدیریت درویش را داریم می‌بینیم.

اگر جای درویش بودم کنار می رفتم

طاهری درباره اینکه اگر جای درویش بود در پرسپولیس می‌ماند یا استعفا می‌داد، گفت: این سوال جنبه سیاسی و اجتماعی پیدا می‌کند. همان کاری که قبلا کردم و دیدم در سکو دارد اختلاف ایجاد می‌شود، خودم را کنار کشیدم. ما نباید سکو و هواداران را قربانی امیال شخصی خود کنیم. البته انگشت اتهام را نباید فقط به درویش ببریم و خیلی افراد دخیل هستند. ضمن احترام به تمام سهامدارانی که هستند، هیئت مدیره باشگاه هم وظایفش را انجام نداده است. حتی من خدمت یکی از مدیران باشگاه شهر رفتم و قرار بود یک حسابرس به باشگاه پرسپولیس بفرستند تا ببینند چه اتفاقاتی می‌افتد، اما حسابرس را نفرستادند.

مسئولی می‌گفت که فلانی را ابتدا در سکو خراب کنید و بعد برکنار می شود

مدیرعامل سابق پرسپولیس درباره فضای ایجاد شده بین هوادار و باشگاه را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: به طور طبیعی انتظارات از باشگاه پرسپولیس و استقلال رقیب سنتی ما بالا بوده است و المان‌ها باید طوری قرار بگیرد که بتواند انتظارات را برآورده کند، اما متاسفانه این عوامل پایین آمده است. من به خودم می‌گفتم که‌ای کاش این خبر دروغ باشد که مثلا درگیری بین هواداران و لیدر‌ها صورت می‌گیرد. زمانی که من در مدیریت باشگاه پرسپولیس بودم، مسئولی می‌گفت که فلانی را ابتدا در سکو خراب کنید و بعد برکنار می شود. من سریع رفتم و گفتم خودم می‌روم. هوادار، دارایی تمام بنگاه‌های اقتصادی مخصوصا مسائل ورزش است. باشگاه روی کاکل سر هوادار می‌چرخد اعم از کسی که بلیت می‌خرد و به استادیوم می‌رود و کسی که در خانه نشسته است و در نهایت کسی که کمک خاص می‌کند و همه اینها روی دست هوادار می‌چرخد. اگر ما به هوادار احترام نگذاریم عواقبش این است که دلزدگی پیدا می‌کند و این لزدگی باعث می‌شود که فضای مجازی قوت پیدا کنند و اولین عارضه اش بر روی بازیکن است و عارضه‌های بعدی بر روی مربی و کادر‌های پشتیبانی هست.

هوادار تاج سر باشگاه است

طاهری درباره اینکه دستاورد‌های درویش دارد از بین می‌رود، گفت: بی توجهی به المان‌ها باعث این اتفاقات شده است. آمدن نبیل باهویی مسئله بود و سرمربی بیان کرد که این بازیکن را نمی‌خواهد، اما او را آوردند و پرونده پزشکی اش هم جعل شد. خیلی راحت گفتند که جعل صورت گرفت و حداقل جریمه می‌شویم، اما مشخص نشد جاعل چه کسی هست. اینها را هوادار می‌بیند و نارضایتی در سکو به وجود می‌آید. من حرفم این است که اصلا نباید به هوادار بی احترامی کرد و هوادار تاج سر باشگاه است و اگر هوادار ناراحت است باید به آن بپردازیم که چرا هوادار ناراحت است. خدا را شکر پول خوبی هم وارد باشگاه شده است، اما فرایند خوب پیش نمی‌رود و چرا فلان بازیکن هپاتیت دارد و بدون آزمایش جذب می‌شود؟ این در ذهنم ایجاد می‌شود که چرا باشگاه کاری می‌کند که نتیجه اش برایش مهم نیست و این خروجی اش نتیجه مساوی می‌شود و خدای نکرده تیم ببازد، عارضه اش شعار هوادار روی سکو می‌شود.

طاهری بیان کرد: زمانی که من مدیرعامل پرسپولیس بودم، باشگاه دولتی بود و مشکلات تک مالکیتی بود و ما دنبالش رفتیم و صد و خرده‌ای آن موقع بدهی مالیاتی داشتیم. یک ماده قانونی وجود داشت که ما می‌توانستیم بدهیم مالیات را بررسی کنند. هیچ موقع درآمد ما بیشتر از هزینه نمی‌شد و قبول کردند که این موضوع را بازنگری کنند و خودشان هم پیش بینی شان این بود که ۱۱۵ میلیارد مالیات ما تغییر می‌کند و زمانی این اتفاق رخ داد که من از پرسپولیس رفتم. به هر حال گفتند که باشگاه پرسپولیس دارد خصوصی سازی می‌شود مالک جدید مالیات را بدهد، اما اگر مالیات را صفر می‌کردند سهام باشگاه افزایش می‌یافت.

سازمان بازرسی برخورد نمی کند

او در واکنش به قرارداد ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دلاری نازون با استقلال گفت: مشکل ما این است که سازمان بازرسی برخورد نمی‌کند. درآمد باشگاه پرسپولیس در سال ۱۴۰۰، ۲۸۸ میلیارد تومان بوده است و قیمت تمام شده نزیدک ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است. وقتی این موضوع در فیرپلی مطرح شود می‌گویند که شما به چه صورت باشگاه را اداره می‌کنید وقتی قیمت تمام شده شما بیشتر از درآمدتان است.