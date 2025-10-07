روزنامه های امروز به موضوعاتی نظیر تلاش ترامپ برای دست یابی به صلح نوبل پرداختند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تلاش ترامپ برای دست یابی به صلح نوبل، بررسی انتقال پایتخت و همچنین بررسی آتش بس در غزه تنها بخشی از تیتر امروز روزنامه های کشورمان است. 

صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۱۵ مهر

صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۱۵ مهر

صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۱۵ مهر

صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۱۵ مهر

صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۱۵ مهر

صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۱۵ مهر

صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۱۵ مهر

صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۱۵ مهر

صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۱۵ مهر

صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۱۵ مهر

صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۱۵ مهر

صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۱۵ مهر

صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۱۵ مهر

برچسب ها: روزنامه ها ، صفحه نخست روزنامه ها
خبرهای مرتبط
نیم صفحه نخست روزنامه‌ های آذربایجان غربی یکشنبه ۱۲شهريور ماه
قم؛
صفحه نخست روزنامه های دوشنبه 4 مرداد استان قم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اسرائیل منفورترین رژیم جهان است/ طوفان‌الاقصی نقشه‌های صهیونیست‌ها را بر هم زد
امیر ایرانی: دریای خزر جای مانور دیگران نیست
دیدار سفیر جدید ایران در تانزانیا با وزیر امور خارجه
رسانه ملی می‌تواند آوردگاه نمایش توانمندی‌ها باشد
دیدار سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل با وزیر امور خارجه
قالیباف: نبرد جهان اسلام با رژیم صهیونی فرهنگی و ایدئولوژیکی است
از کمک بخش خصوصی برای اصلاحات اقتصادی استقبال و حمایت می‌کنیم
دیدار نماینده دائم ایران نزد سازمان همکاری اسلامی با وزیر امور خارجه
طرح صلح غزه باید حق حاکمیت و آزادی مردم فلسطین را تضمین کند
آخرین اخبار
طرح صلح غزه باید حق حاکمیت و آزادی مردم فلسطین را تضمین کند
دیدار سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل با وزیر امور خارجه
اسرائیل منفورترین رژیم جهان است/ طوفان‌الاقصی نقشه‌های صهیونیست‌ها را بر هم زد
رسانه ملی می‌تواند آوردگاه نمایش توانمندی‌ها باشد
از کمک بخش خصوصی برای اصلاحات اقتصادی استقبال و حمایت می‌کنیم
امیر ایرانی: دریای خزر جای مانور دیگران نیست
قالیباف: نبرد جهان اسلام با رژیم صهیونی فرهنگی و ایدئولوژیکی است
دیدار سفیر جدید ایران در تانزانیا با وزیر امور خارجه
دیدار نماینده دائم ایران نزد سازمان همکاری اسلامی با وزیر امور خارجه
عراقچی: ما به کسی پول نمی‌دهیم که دروغ بگوید؛ اسرائیل این کار را می‌کند
پزشکیان خطاب به کاروان ورزشی ایران: نماینده شایسته‌ای برای ملت عزیزمان باشید
تأکید پزشکیان بر اصلاح قانون با مدیریت تقاضای مواد مخدر
عارف: فناوری‌های نوین، مصرف انرژی را کاهش می‌دهند
قالیباف: انتخابات تناسبی باعث افزایش مشارکت مردم می‌شود
بقائی: ایران هیچ‌گاه برای مذاکره التماس نمی‌کند/ تفاهم قاهره کارایی ندارد
وصول بخشی از منابع بودجه‌ای مرتبط با شرکت‌های پتروشیمی با پیگیری دیوان محاسبات
زینی‌وند: انتخابات شورا‌ها در تهران تناسبی برگزار می‌شود
قانون اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس ابلاغ شد
تاکید اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس بر تقویت بنیه انتظامی در دیدار با سردار رادان
عارف: معضل پسماند سه استان شمالی کشور باید در دولت چهاردهم حل شود
فرمانده کل ارتش: باید از تجربیات جنگ ۱۲ روزه استفاده کنیم
عراقچی: فرماندهان و سربازان دلاور نیروی انتظامی، حافظ امنیت و آرامش کشور هستند
الزامی برای تعیین ۱۴ سکه به‌عنوان سقف مهریه وجود ندارد/ وضعیت مهریه در ایران به انحراف رفته است
صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۱۴ مهر