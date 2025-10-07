رئیس بنیادشهید و امور ایثارگران اسکو از اجرای سراسری طرح واکسیناسیون رایگان و در منزل والدین شهدای هشت‌سال دفاع مقدس در سراسر این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر -محمد لطیف دیزجی گفت: طرح واکسیناسیون والدین شهدای دفاع مقدس با همکاری مشترک بنیاد شهید و امور ایثارگران و سپاه ناحیه مقاومت بسیج شهرستان اسکو و با هدف حفظ سلامت و صیانت از والدین معزز شهدا در برابر بیماری‌ها به ویژه در فصول سرد سال، در حال اجراست.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، کلیه والدین شهدای دفاع مقدس در شهرستان اسکو تحت پوشش این طرح قرار خواهند گرفت و واکسن آنفولانزا به صورت کاملاً رایگان در منزل برای ایشان تزریق می‌شود.

رئیس بنیاد شهید شهرستان اسکو در خصوص زمانبندی اجرای این طرح تصریح کرد: فرآیند واکسیناسیون از اول مهرماه آغاز شده و به مدت یک ماه ادامه خواهد داشت.

 وی افزود:تیم‌های پزشکی و امدادی به صورت دوره‌ای به مناطق مختلف اعزام می‌شوند تا هیچ یک از این عزیزان از موهبت این خدمت بازنمانند.

لطیف دیزجی با قدردانی از تمامی دست‌اندرکاران این طرح خاطرنشان کرد: سلامت والدین شهدا که گنجینه‌های معنوی این مرز و بوم هستند برای ما ازبالاترین اهمیت برخوردار است.

 وی افزود: این اقدام گامی کوچک در راستای ادای دین و خدمتگزاری به این خانواده‌های معزز و گرانقدر است.

اجرای طرح واکسیناسیون والدین شهدای دفاع مقدس در اسکو
