باشگاه خبرنگاران جوان - این روزها ورود موتوسوارها به پیاده راههای شهرستان تبریز استان آذربایجان شرقی، سلب آسایش و ایمنی عابران پیاده را به همراه دارد. این امر نه تنها باعث کاهش ایمنی عابران پیاده شده، بلکه در بسیاری از موارد منجر به بروز تصادفات و آسیبهای جدی میشود. میتوان گفت ورود موتورسواران علاوه بر نقض حقوق شهروندی؛ موجب رواج بی نظمی در جامعه میشود.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این موضوع شد.
متن پیام شهروندخبرنگار
سلام وقت بخیر؛ لطفا و لطفا گزارشی در مورد ورود موتورسواران اعم از جوان یا مسن به داخل پیاده روها در اکثر خیابانهای شهرستان تبریز استان آذربایجان شرقی تهیه کنید، واقعا باعث اذیت خانوادهها میشود. لطفا پیگیری کنید.
