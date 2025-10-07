باشگاه خبرنگاران جوان - یکصدوسیامین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی امروز (سهشنبه، ۱۵ مهر) با ریاست حمیدرضا حاجیبابایی آغازبهکار کرد.
روحالله متفکرآزاد عضو هیئترئیسه مجلس دستورکار امروز نمایندگان را به شرح ذیل قرائت کرد:
سوال جناب آقای محمدرضا صباغیان نماینده محترم مهریز، بافق و ابرکوه از وزیر آموزش و پرورش؛ (سوال مذکور به این شرح است: چرا وضعیت علمی دانشآموزان کشور با افت شدید مواجه است و میانگین امتحانات کل کشور در سه رشته ۱۰ بوده است، علت این وضعیت چیست؟ )
گزارش کمیسیون عمران در خصوص تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت عمران شهر جدید پردیس
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در خصوص تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نیرو و شرکتهای تابعه در مهار آبهای مرزی غرب کشور و پروژههای خطوط انتقال و شبکههای پایاب
گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه آییننامه مؤسسههای به رسمیت شناخته شده (آر-اٌ) در زمینه ارائه خدمات صدور گواهینامههای قانونی فنی و ایمنی دریایی الحاقی به کنوانسیون بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا (سولاس) ۱۴۰۰
گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ملی هوش مصنوعی
گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی