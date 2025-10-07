یکی از دستورکارهای امروز مجلس سوال یکی از نمایندگان درباره افت تحصیلی دانش‌آموزان از وزیر آموزش و پرورش است.

باشگاه خبرنگاران جوان - یکصدوسی‌امین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی امروز (سه‌شنبه، ۱۵ مهر) با ریاست حمیدرضا حاجی‌بابایی آغازبه‌کار کرد.

روح‌الله متفکرآزاد عضو هیئت‌رئیسه مجلس دستورکار امروز نمایندگان را به شرح ذیل قرائت کرد: 

سوال جناب آقای محمدرضا صباغیان نماینده محترم مهریز، بافق و ابرکوه از وزیر آموزش و پرورش؛ (سوال مذکور به این شرح است: چرا وضعیت علمی دانش‌آموزان کشور با افت شدید مواجه است و میانگین امتحانات کل کشور در سه رشته ۱۰ بوده است، علت این وضعیت چیست؟ )

گزارش کمیسیون عمران در خصوص تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت عمران شهر جدید پردیس 

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در خصوص تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه در مهار آب‌های مرزی غرب کشور و پروژه‌های خطوط انتقال و شبکه‌های پایاب 

گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه آیین‌نامه مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده (آر-اٌ) در زمینه ارائه خدمات صدور گواهی‌نامه‌های قانونی فنی و ایمنی دریایی الحاقی به کنوانسیون بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا (سولاس) ۱۴۰۰ 

گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ملی هوش مصنوعی 

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی

برچسب ها: وزیر آموزش و پرورش ، افت تحصیلی دانش آموزان
خبرهای مرتبط
مجلس به‌صورت مشروط از پاسخ‌های وزیر آموزش و پرورش قانع شد
حاجی‌بابایی در نطق پیش از دستور:
حدود ۲۰ میلیارد یارانه کالا‌های اساسی و دارو پرداخت می‌شود
وزیر آموزش و پرورش در مجلس:
افت تحصیلی یک پدیده زمان‌بر است و نه پدیده‌ای مقطعی/ شکاف برنامه درسی با نیاز‌های زمانه از دلایل افت تحصیلی دانش‌آموزان است
قالیباف: انتخابات تناسبی باعث افزایش مشارکت مردم می‌شود
قالیباف: نبرد جهان اسلام با رژیم صهیونی فرهنگی و ایدئولوژیکی است
در مجلس صورت گرفت؛
اعلام وصول سوال ملی از وزیر آموزش و پرورش درباره افت تحصیلی دانش‌آموزان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۳ ۱۵ مهر ۱۴۰۴
نمایندگان مجلس در خانه ملت باید به مشکلات کارمندان، کارگران، بازنشسته ها، مردم ایران و کشور ایران بررسی و رسیدگی کنند، نه مشکلات فلسطین، غزه، لبنان، سوریه و...
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
متأسفانه مجلس شورای اسلامی هم به نفع کارمندان، کارگران، بازنشسته ها، مردم و کشور نیست و از سال 1357 تاکنون هم نبوده است.
۰۹:۱۵ ۱۵ مهر ۱۴۰۴
متأسفانه مجلس شورای اسلامی هم به نفع کارمندان، کارگران، بازنشسته ها، مردم و کشور نیست و از سال 1357 تاکنون هم نبوده است.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۰ ۱۵ مهر ۱۴۰۴
جناب آقای حمیدرضا حاجی‌بابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی

جناب آقای علی آذری سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی

جناب آقای بهنام سعیدی دبیر اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی

از سال 1400 تاکنون در مورد مشکلات بازنشستگان مخابرات منطقه تهران در رسانه ها به مجلس شورای اسلامی بیش از 999 هزار بار شکایت و اعتراض کرده ایم ولی اما متأسفانه توجهی نکرده اند و هنوز هم توجهی نمی کنند و 100 درصد فقط نمایندگان مجلس در خانه ملت سکوت اختیار کرده اند و متأسفانه از سال 1400 تاکنون هیچ کاری و اقدامی برای حل مشکلات ما بازنشستگان مخابرات منطقه تهران نکرده اند چرا؟
صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۱۵ مهر
ارتش دانشجو می‌پذیرد
طرح صلح غزه باید حق حاکمیت و آزادی مردم فلسطین را تضمین کند
توضیحات وزیر اطلاعات درباره آخرین وضعیت امنیتی کشور در کمیسیون امنیت ملی
حدود ۲۰ میلیارد یارانه کالا‌های اساسی و دارو پرداخت می‌شود
افت تحصیلی یک پدیده زمان‌بر است و نه پدیده‌ای مقطعی/ شکاف برنامه درسی با نیاز‌های زمانه از دلایل افت تحصیلی دانش‌آموزان است
حضور وزیر آموزش و پرورش در مجلس برای پاسخ به سوالی درباره افت تحصیلی دانش‌آموزان
بقائی: ادعا‌های واهی درباره جزایر سه‌گانه بی‌ارزش و دخالت اروپا در خلیج فارس فتنه‌انگیز است
مجلس به‌صورت مشروط از پاسخ‌های وزیر آموزش و پرورش قانع شد
تصویب درخواست تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت عمران پردیس در مجلس
آخرین اخبار
از نظر ترامپ اگر اسرا تا جمعه آزاد شوند، می‌تواند جایزه نوبل صلح را کسب کند
اعلام وصول ۶ سوال نمایندگان مجلس از وزرای نیرو و آموزش و پرورش
حل مساله آب نیازمند اقدامات ملی است
مهاجرانی: دولت تمهیدات لازم برای مقابله با «مکانیسم ماشه» را درنظر گرفته است
موافقت مجلس با تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نیرو در مهار آب‌های مرزی غرب کشور
بقائی: ادعا‌های واهی درباره جزایر سه‌گانه بی‌ارزش و دخالت اروپا در خلیج فارس فتنه‌انگیز است
تصویب درخواست تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت عمران پردیس در مجلس
توضیحات وزیر اطلاعات درباره آخرین وضعیت امنیتی کشور در کمیسیون امنیت ملی
مجلس به‌صورت مشروط از پاسخ‌های وزیر آموزش و پرورش قانع شد
ارتش دانشجو می‌پذیرد
حدود ۲۰ میلیارد یارانه کالا‌های اساسی و دارو پرداخت می‌شود
افت تحصیلی یک پدیده زمان‌بر است و نه پدیده‌ای مقطعی/ شکاف برنامه درسی با نیاز‌های زمانه از دلایل افت تحصیلی دانش‌آموزان است
حضور وزیر آموزش و پرورش در مجلس برای پاسخ به سوالی درباره افت تحصیلی دانش‌آموزان
صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۱۵ مهر
طرح صلح غزه باید حق حاکمیت و آزادی مردم فلسطین را تضمین کند
دیدار سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل با وزیر امور خارجه
اسرائیل منفورترین رژیم جهان است/ طوفان‌الاقصی نقشه‌های صهیونیست‌ها را بر هم زد
رسانه ملی می‌تواند آوردگاه نمایش توانمندی‌ها باشد
از کمک بخش خصوصی برای اصلاحات اقتصادی استقبال و حمایت می‌کنیم
امیر ایرانی: دریای خزر جای مانور دیگران نیست
قالیباف: نبرد جهان اسلام با رژیم صهیونی فرهنگی و ایدئولوژیکی است
دیدار سفیر جدید ایران در تانزانیا با وزیر امور خارجه
دیدار نماینده دائم ایران نزد سازمان همکاری اسلامی با وزیر امور خارجه
عراقچی: ما به کسی پول نمی‌دهیم که دروغ بگوید؛ اسرائیل این کار را می‌کند
پزشکیان خطاب به کاروان ورزشی ایران: نماینده شایسته‌ای برای ملت عزیزمان باشید
تأکید پزشکیان بر اصلاح قانون با مدیریت تقاضای مواد مخدر
عارف: فناوری‌های نوین، مصرف انرژی را کاهش می‌دهند
قالیباف: انتخابات تناسبی باعث افزایش مشارکت مردم می‌شود
بقائی: ایران هیچ‌گاه برای مذاکره التماس نمی‌کند/ تفاهم قاهره کارایی ندارد
وصول بخشی از منابع بودجه‌ای مرتبط با شرکت‌های پتروشیمی با پیگیری دیوان محاسبات