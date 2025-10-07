باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
چرا دیر به دنبال انرژی خورشیدی رفتیم؟ + فیلم

رئیس دانشگاه خوارزمی در خصوص انرژی خورشیدی نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بیژن عبداللهی، رئیس دانشگاه خوارزمی با حضور در برنامه صبح بخیر ایران‌ در مورد انرژی خورشیدی توضیحاتی ارائه کرد.

 
