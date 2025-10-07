باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

باور اشتباه درباره استفاده از آنتی بیوتیک‌ها + فیلم

سرپرست گروه ارزیابی فناوری سلامت و مطالعات اقتصادی سازمان غذا و دارو در مورد در مورد مصرف آنتی بیوتیک‌ها نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آزیتا نبی زاده، سرپرست گروه ارزیابی فناوری سلامت و مطالعات اقتصادی سازمان غذا و دارو با حضور در برنامه صبح بخیر ایران‌ در خصوص مصرف آنتی بیوتیک ها توضیحاتی ارائه کرد.

 

 

 

مطالب مرتبط
باور اشتباه درباره استفاده از آنتی بیوتیک‌ها + فیلم
young journalists club

عفونت بیمارستانی یکی از مهمترین علل مرگ و میر در بیمارستان‌هاست

باور اشتباه درباره استفاده از آنتی بیوتیک‌ها + فیلم
young journalists club

مصرف خودسر آنتی بیوتیک‌ها، بلای جان است نه دوای درد

باور اشتباه درباره استفاده از آنتی بیوتیک‌ها + فیلم
young journalists club

ایران رتبه دوم جهان در مصرف آنتی بیوتیک‌ها/ فروش بدون نسخه آنتی بیوتیک ممنوع است

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
رهبر انقلاب: عملیات طوفان‌الاقصی، واکنش غیورانه یک ملت علیه جنایت و درنده‌خویی بی‌حد رژیم صهیونیستی بود + فیلم
۷۰۰

رهبر انقلاب: عملیات طوفان‌الاقصی، واکنش غیورانه یک ملت علیه جنایت و درنده‌خویی بی‌حد رژیم صهیونیستی بود + فیلم

۱۵ . مهر . ۱۴۰۴
زنده‌گیری موش در ورزشگاه الدترافورد! + فیلم
۶۳۴

زنده‌گیری موش در ورزشگاه الدترافورد! + فیلم

۱۵ . مهر . ۱۴۰۴
نان ۱۰۰ هزار تومانی در برخی نانوایی‌ها + فیلم
۴۵۱

نان ۱۰۰ هزار تومانی در برخی نانوایی‌ها + فیلم

۱۵ . مهر . ۱۴۰۴
روایتی از هسته‌ای وابسته ایران در زمان پهلوی + فیلم
۳۴۷

روایتی از هسته‌ای وابسته ایران در زمان پهلوی + فیلم

۱۵ . مهر . ۱۴۰۴
سقوط بالگرد روی یک بزرگراه در کالیفرنیا + فیلم
۳۳۴

سقوط بالگرد روی یک بزرگراه در کالیفرنیا + فیلم

۱۵ . مهر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.