رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از برخورد قاطع با تخلفات وسایل نقلیه سنگین در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس پلیس راهور تهران بزرگ ،سردار سید ابوالفضل موسوی پور،از برخورد قاطع با تخلفات وسایل نقلیه سنگین در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ خبر داد و اعلام کرد که بیش از ۱۱۶ هزار مورد تخلف در حوزه حمل بار، تردد غیرمجاز و ایمنی وسایل نقلیه سنگین در پایتخت شناسایی و اعمال قانون شده‌اند.

سردار سید ابوالفضل موسوی پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، با اشاره به نقش حیاتی وسایل نقلیه سنگین در حمل‌ونقل شهری و بین‌شهری، اعلام کرد: «در شش ماهه نخست سال جاری، بیش از ۱۱۶ هزار مورد تخلف از سوی رانندگان وسایل نقلیه سنگین در پایتخت، ثبت و با آن‌ها برخورد قانونی صورت گرفته است.»

وی افزود: «این تخلفات شامل مواردی چون عدم رعایت مقررات حمل بار، عدم رعایت مقررات حمل بارهای ترافیکی، عبور کامیون و اتوبوس از خطوط سرعت بزرگراه‌ها و آزاد راه ها دارای بیش از دوخط عبور در هر سمت، سبقت اتوبوس و کامیون در داخل شهر، بارگیری غیرایمن، حمل مسافر با وسایل نقلیه غیرمجاز، و عدم نصب پلاک استاندارد در قسمت عقب خودروهای سنگین بوده است.»

بر اساس آمار ارائه‌شده توسط پلیس راهور تهران بزرگ:

• عدم رعایت مقررات حمل بار: ۴۲۶۴ مورد

• عدم بارگیری صحیح و مهار ایمن محصولات: ۲۰۴۵۲ مورد

• عدم نصب پلاک با ابعاد بزرگتر در عقب وسایل نقلیه سنگین باربری و مسافربری: ۶۹۴۹۵ مورد

• عبور یا توقف وسایل نقلیه باربری سنگین و اتوبوس های برون شهری در ساعات غیرمجاز در معابر شهری: ۱۰۹۲۲ مورد

در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴ اعمال قانون شده اند.

سردار موسوی پور با تأکید بر اینکه وسایل نقلیه سنگین به دلیل ابعاد، وزن و نوع کاربری‌شان، در صورت بروز تخلف می‌توانند خطرات جدی برای سایر کاربران جاده‌ای ایجاد کنند، گفت: «رعایت مقررات از سوی رانندگان این وسایل نه‌تنها یک الزام قانونی، بلکه یک مسئولیت اجتماعی است. بارگیری غیرایمن، تردد در ساعات ممنوعه و عبور از خطوط سرعت، می‌تواند منجر به تصادفات مرگبار شود.»

وی همچنین خاطرنشان کرد: «پلیس راهور با هدف ارتقاء ایمنی ترافیک شهری، نظارت‌های خود را در محورهای پرتردد و معابر شهری افزایش داده و با تخلفات به‌صورت قاطع برخورد خواهد کرد. رانندگان باید بدانند که هرگونه بی‌توجهی به مقررات، علاوه بر جریمه، می‌تواند جان خود و دیگران را به خطر اندازد.»

سردار موسوی پور از رانندگان خواست تا در هنگام بارگیری، از تجهیزات ایمنی استفاده کنند، بار را به‌درستی مهار کنند، پلاک‌های استاندارد نصب کنند و از تردد در ساعات ممنوعه در معابر شهری خودداری کنند.

سردار موسوی پور در پایان گفت: رانندگان وسایل نقلیه سنگین، ستون‌های حمل‌ونقل کشور هستند. رعایت مقررات حمل بار، ایمنی در بارگیری، تردد در ساعات مجاز و احترام به قوانین راهنمایی و رانندگی، نه‌تنها از بروز حوادث جلوگیری می‌کند، بلکه نشان‌دهنده مسئولیت‌پذیری حرفه‌ای آنان است. با رعایت قانون، شهری ایمن‌تر و جاده‌هایی مطمئن‌تر خواهیم داشت.

منبع: پلیس

برچسب ها: جریمه رانندگی ، اعمال قانون ، توقیف خودرو
